Sport perde de virada para o Avaí na Série B
Pernambucanos abriram o placar com Diego Hernández, mas Del Piage e Léo Gamalho garantiram o triunfo dos catarinenses
Na briga dos leões, foi o de Santa Catarina quem rugiu mais alto. De virada, o Avaí bateu o Sport 2x1, nesta quarta-feira (19), na Ressacada, pela Série B do Campeonato Brasileiro, deixando a zona de rebaixamento. Os rubro-negros, por outro lado, sentiram o gosto de ocupar o G6, mas fecham a rodada foram da zona de classificação.
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Os gols da partida foram marcados por Diego Hernández, no lado do Sport, além de Del Piage e Léo Gamalho, pelo Avaí. Na próxima rodada, os pernambucanos recebem o América-MG, segunda-feira, na Ilha do Retiro. Os catarinenses visitam a Ponte Preta, domingo, no Moisés Lucarelli.
O jogo
Não é por estar na 17ª posição da Série B, abrindo a zona de rebaixamento, que o Avaí se apresentou como uma presa fácil para o Sport. Ainda que encontrando dificuldade na construção ofensiva, os catarinenses assustaram os pernambucanos aos 27 minutos, após erro na saída de bola dos rubro-negros. Léo Chú recebeu de Thayllon e, livre de marcação, mandou por cima.
O jogo não teve um ritmo muito acelerado e o momento de maior tensão na primeira etapa aconteceu fora das quatro linhas. O confronto precisou ser paralisado por alguns minutos por conta de uma confusão nas arquibancadas da Ressacada. Torcedores do Sport de uniformizadas diferentes entraram em confronto, ocasionando brigas no setor. A Polícia Militar foi acionada para apaziguar os ânimos.
Quando o jogo foi retomado, o cenário permaneceu o mesmo. Sem Barletta, lesionado, o Sport sentiu a ausência de um jogador para ser a válvula de escape no ataque. O clube também precisou mexer antes do intervalo após o lateral-esquerdo Felipinho sentir dores no tornozelo esquerdo, sendo substituído por Edson Lucas.
O Avaí sofreu para municiar o atacante Felipe Vizeu, quase sempre isolado entre os zagueiros. A saída era arriscar de longe. Jean Lucas tentou e carimbou o travessão de Thiago Couto.
Jean Lucas perdeu a chance de marcar um golaço. Um minuto depois, Diego Hernández mostrou como se faz. O camisa 20 recebeu ótimo passe pelo alto e nem deixou a bola cair, acertando um chute de primeira no ângulo de Bruno para fazer 1x0.
A resposta do Avaí veio aos 27 minutos. Após escanteio, Jefferson tentou de cabeça e Thiago Couto salvou com a perna. No rebote, Del Piage empurrou para as redes e deixou tudo igual na Ressacada. Perto dos acréscimos, o golpe final. Gabriel Cipriano cruzou e Léo Gamalho esticou a perna para desviar a bola e fazer o gol da vitória dos catarinenses.
Ficha técnica
Avaí 2
Bruno Ferreira; João Vitor, Jefferson, Allyson (Del Piage), Reynaldo e William (DG); Luiz Henrique, Paulo Vitor (Gabriel Cipriano) e Léo Chú (Jean Lucas); Thayllon e Felipe Vizeu (Léo Gamalho). Técnico: Allan Aal
Sport 1
Thiago Couto; Augusto Pucci (Claudinho), Marcelo Ajul, Kayky e Felipinho (Edson Lucas); Zé Gabriel, Willian Oliveira e Diego Hernández; Marlon Douglas (Juan Alano), Perotti (Zé Roberto) e Clayson (Dudu Teodora).
Local: Ressacada (Florianópolis/SC)
Árbitro: João Vitor Gobi (SP). Assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)
VAR: Márcio Henrique de Góis (SP)
Gols: Diego Hernández (aos 19 do 2ºT), Del Piage (aos 27 do 2ºT) e Léo Gamalho (aos 44 do 2ºT)
Cartões amarelos: Paulo Vitor (A); Claudinho (S)