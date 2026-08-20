A- A+

Desfalque Sport perde Felipinho por lesão para o restante da Série B Leão tem apenas Edson Lucas como substituto para a posição

O Sport perdeu Felipinho para o restante da Série B. O Leão divulgou o boletim médico da lesão do lateral-esquerdo na derrota para o Avaí, nessa quarta-feira (19).

De acordo com o clube, o atleta será submetido a procedimento cirúrgico no tornozelo esquerdo devido a fratura e lesão ligamentar.

O prazo de retorno para o Felipinho é estimado em três meses pelo DM rubro-negro.

Felipinho deixou o campo na reta final da primeira etapa contra o Avaí. O lateral é um dos principais nomes do Leão no ano.

No total, ele atuou em 36 partidas com três gols marcados e quatro assistências distribuídas.

O Sport tem Edson Lucas como reserva imediato na posição.

Veja também