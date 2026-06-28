Sport volta a sofrer gol na reta final, perde para o Fortaleza no Castelão e deixa o G-6 da Série B
Leão soma quatro partidas consecutivas sem vitórias na segunda divisão
Sofrendo mais um gol na reta final da partida, o Sport foi derrotado pelo Fortaleza, por 2 a 1, neste domingo (28), na Arena Castelão. A partida foi válida pela 15ª rodada da Série B.
O Leão chegou a quatro partidas consecutivas sem vencer na competição e caiu da 3ª para a 8ª posição, deixando o grupo de acesso à primeira divisão. Já o Leão do Pici ultrapassou os pernambucanos e está na 7ª colocação.
Os gols da partida foram marcados por Rodrigo e Wellinton pelo lado tricolor, enquanto Perotti balançou as redes para o Rubro-negro.
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O Sport volta a campo pela Série B no próximo sábado, 4 de julho, contra o Criciúma, em mais uma partida fora de casa. Já o Fortaleza joga novamente em seus domínios diante da Ponte Preta na quinta-feira, 2 de julho.
Dez dias após o empate frustrante contra o Atlético-GO dentro de casa, o técnico Márcio Goiano promoveu duas mudanças para a partida no Castelão. Madson retornou à lateral-direita e Fábio Matheus assumiu a posição de Yago Felipe no time titular.
O jogo
O duelo nordestino teve um ritmo lento na primeira etapa. Depois de um início de partida muito estudado, o Fortaleza passou a controlar o jogo e ocupar o campo ofensivo.
Os donos da casa começaram a encontrar espaços na defesa rubro-negra a partir de finalizações de fora da área.
O atacante Vitinho foi responsável por duas finalizações, que não tiveram perigo e foram defendidas por Thiago Couto.
A grande chance da primeira etapa saiu aos 27 minutos. Após cruzamento na área, Miritello ganhou a disputa contra Marcelo Benevenuto e ficou cara a cara com o goleiro. O centroavante finalizou, mas Thiago Couto conseguiu salvar.
Na sequência da jogada, o lance seguiu com o Fortaleza no campo ofensivo. O volante Rodrigo fez o cruzamento, Miritello atrapalhou o arqueiro rubro-negro mesmo sem desviar na bola, que balançou as redes para abrir o placar.
Depois do gol sofrido, o Sport passou a ficar mais com a posse de bola, porém sem levar perigo real ao gol tricolor.
A melhor oportunidade dos pernambucanos saiu aos 37 minutos, quando Biel e Madson inventaram a posição. O meia levantou na área e o lateral cabeceou por cima do gol de João Ricardo.
Segundo tempo
O Sport retornou com uma postura mais ofensiva na segunda etapa e começou desperdiçando chances com Iury Castilho.
Aos 15 minutos, Madson conseguiu um cruzamento para Perotti, que cabeceou para grande defesa de João Ricardo. No rebote, Iury Castilho, livre, da marca do pênalti, isolou a bola por cima do gol.
No minuto seguinte, Iury Castilho teve outra grande chance. O Sport recuperou a bola no campo ofensivo e Pedro Martins fez o cruzamento para o atacante rubro-negro, que tentou tocar na saída do goleiro, mas foi travado.
O empate rubro-negro saiu aos 23 minutos, na melhor jogada coletiva do Leão.
Iury Castilho recebeu em boa condição dentro da área e tocou para Felipinho. O lateral driblou o goleiro João Ricardo, mas finalizou na trave. No rebote, Perotti cabeceou para o gol.
O Sport voltou a sofrer gol no último minuto da partida. Após erro da defesa rubro-negra, o Fortaleza recuperou a bola pelo lado esquerdo e lançou Wellinton pelo lado direito. O atacante cortou Felipinho e, com o pé direito, encheu o pé sem chances para Thiago Couto.
Ficha técnica
Fortaleza 2
João Ricardo; Maurício Mucuri, Brítez (Lucas Garzal), Luan Freitas e Gabriel Fuentes; Lucas Sasha (Ryan), Rodrigo (Lucas Crispim), Pierre (Lucca Prior) e Vitinho (Wellinton); Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.
Sport 1
Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas (Pedro Martins), Biel (Zé Gabriel) e Fábio Matheus (Yago Felipe); Chrystian Barletta (Marlon Douglas), Iury Castilho (Clayson) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.
Local: Castelão (Fortaleza/CE)
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Gols: Rodrigo (28’ do 1º tempo); Perotti (23’ do 2º tempo); Wellinton (49’ do 2º tempo)
Cartões amarelos: Vitinho (FOR); Miritello (FOR); Maurício Mucuri (FOR); Felipinho (SPO); Marcelo Benevenuto (SPO)