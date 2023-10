Sport perde Jorginho, mas terá dois retornos contra a Chapecoense

A- A+

Com a Série B na reta final, o Sport terá que lidar mais uma vez com desfalque na competição. Para o duelo desta sexta-feira (20), contra a Chapecoense, às 21h30, na Ilha do Retiro, o técnico Enderson Moreira não poderá contar com o meia Jorginho. Perante o Juventude, o camisa 10 recebeu o terceiro amarelo e terá que cumprir suspensão automática.

Sem o armador, a tendência é que Alan Ruiz seja deslocado para o meio. Contra o Papo, o argentino, autor do primeiro gol do Sport, atuou pelo lado esquerdo.

Em meio à ausência de Jorginho, o Sport terá duas voltas para o confronto com a Chapecoense. Suspenso na última rodada, Rafael Thyere deve voltar a fazer dupla com Sabino no miolo de zaga. Com isso, Alisson Cassiano deve ficar como opção no banco de reservas.

Outro reforço para Enderson é Roberto Rosales. Fora das últimas duas rodadas por estar a serviço da Venezuela pelas Eliminatórias Sul-Americanas, o lateral-direito fica à disposição do técnico.

Perante o Juventude, Ewerthon foi o responsável por ocupar o espaço. Outro jogador da posição, Eduardo se recupera de lesão. O lado direito defensivo, aliás, tem sido uma das principais dores de cabeça do treinador leonino na temporada.

