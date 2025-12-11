Sport perde nos pênaltis para o Jaraguá e fica com o vice da Taça Brasil sub-21 de Futsal
Nesta quinta-feira (11), no Geraldão, Leão perdeu por 4x3 nos pênaltis
O Leão foi valente, mas acabou ficando com o vice-campeonato da 1ª Taça Brasil sub-21 de Futsal. Nesta quinta-feira (11), no Geraldão, no Recife, o Sport empatou em 2x2 no tempo normal contra o Jaraguá e acabou sendo derrotado nos pênaltis por 4x3.
Leia também
• Em confronto pernambucano, Sport vence Adesppe e vai à final da Taça Brasil sub-21 de Futsal
• Sport vence Vasco no Geraldão e avança à semifinal da Taça Brasil sub-21 de Futsal
• Brasil derrota Portugal na decisão e conquista a 1ª Copa do Mundo feminina de futsal
Restando ainda 13 minutos no primeiro tempo, o Sport começou ganhando. Gabriel roubou bola na quadra de ataque, saiu de frente para o goleiro do Jaraguá, teve bastante frieza para driblar e empurrar para o gol vazio.
Contudo, quando restavam apenas 55 segundos do primeiro tempo, o Jaraguá conseguiu, após intenso bate e rebate, empatar o jogo com Sani.
Após a volta do intervalo, o confronto se mostrava muito igualado, com nenhuma equipe conseguindo se adiantar no placar. Até que faltando cinco minutos, o Leão saiu em uma contra-ataque muito rápido, a bola chegou em Boquita, que conseguiu tirar do goleiro e colocou o Sport na frente novamente.
A vantagem rubro-negra foi, mais uma vez, destruída quando restavam menos de um minuto para o fim. Jogando com o goleiro-linha, o Jaraguá conseguiu deixar tudo igual com Santiago.
Ainda na fase de grupos, Sport e Jaraguá haviam empatado pelo mesmo placar e com roteiro parecido de gols no final.
Pênaltis
A taça foi definida na marca dos pênaltis. Guilherme, do Sport, foi primeiro a perder. Em seguida, Pedrinho também perdeu para o Jaraguá.
Já abrindo a última sequência de batidas, Boquita desperdiçou para o Leão. Dessa forma, Sani foi para a bola podendo dar o título para o time catarinense. Com um bomba no centro do gol, o Jaraguá sagrou-se campeão da primeira edição da Taça Brasil sub-21.