Já rebaixado, Sport perde para o Vitória e amplia sequência negativa no Brasileirão
Apenas 3.813 torcedores acompanharam na Ilha do Retiro a oitava derrota consecutiva do Leão pernambucano
O Sport perdeu para o Vitória por 3 a 1, em partida válida pela 35ª rodada da Série A, neste domingo (23), com baixo público na Ilha do Retiro.
O resultado, acompanhado por apenas 3.813 torcedores, ampliou a sequência negativa do Rubro-negro pernambucano na competição, que já soma 13 jogos sem vencer, com oito derrotas consecutivas.
Enquanto o Sport segue afundado na lanterna com 17 pontos, o Vitória deixou de forma parcial a zona de rebaixamento e ocupa a 16ª posição com 39 pontos conquistados.
Leia também
• Branquinho comenta possibilidade de assumir presidência do Sport: "Topo se for para unir"
• "Objetivo é honrar a camisa do clube", diz César Lucena sobre reta final do Sport na Série A
• Após nova derrota, Sport vai superar marca histórica de rival na lanterna da Série A
O Leão da Ilha segue cumprindo tabela na primeira divisão e na próxima rodada encara o Santos, nesta sexta-feira (28). Já o Leão baiano continua na briga contra o rebaixamento e enfrenta o Mirassol no sábado (29), dentro de casa.
A novidade na equipe do Sport foram os retornos do lateral-direito Matheus Alexandre e do zagueiro Ramon Menezes, que cumpriram suspensão no último jogo. Caíque França também retornou ao time titular após quatro meses.
O jogo
O duelo entre leões nordestinos começou com um controle absoluto do Vitória. Apesar de jogar fora de casa, a equipe treinada por Jair Ventura fez valer a necessidade pelo triunfo na briga contra o rebaixamento e pressionou os donos da casa no início do jogo.
Com menos de dez minutos da etapa inicial, o Leão da Barra já tinha três chutes ao gol da equipe pernambucana. E de tanto pressionar, surtiu efeito.
Aos 12 minutos, o Vitória ocupou o campo ofensivo na bola parada. O cruzamento foi cortado pela defesa leonina e sobrou na entrada da área para Baralhas, que chutou forte em direção ao gol. A finalização foi desviada pelo lateral Luan Cândido e tirou de Caíque França a chance de defesa.
Como o chute estava indo para fora da meta, a arbitragem assinalou gol contra do defensor do Sport.
Menos de dois minutos após o primeiro gol, o Vitória conseguiu ampliar o placar facilmente. A equipe baiana construiu uma boa jogada pelo lado direito de ataque e Cantalapiedra aproveitou o cruzamento de Cáceres para finalizar, de primeira, sem chances para o arqueiro do rubro-negro pernambucano.
Com a vantagem de 2 a 0 no placar, o Vitória diminuiu o ritmo de criação de jogadas ofensivas. Dessa forma, o Sport passou a controlar mais a posse de bola e diminuiu o placar na primeira chegada perigosa.
Aos 28 minutos, Lucas Lima iniciou a jogada pelo lado direito e acionou Matheusinho. O ponta fez o cruzamento rasteiro, Pablo antecipou a defesa adversária e bateu no canto direito de Thiago Couto.
O gol marcado permitiu ao Sport empurrar o Vitória no campo defensivo, mas a equipe pernambucana seguiu com dificuldade em criar chances claras de gol.
Sem mudança
A melhora no fim do primeiro tempo do Sport não durou após o retorno do intervalo. O Vitória recuperou o ritmo da etapa inicial e voltou a ampliar o placar.
Logo aos dois minutos, o Leão baiano foi efetivo na sua primeira chance de gol. Kevyson foi desarmado no campo ofensivo e o Vitória acelerou o contra-ataque. Renato Kayser conduziu a jogada e arriscou de fora da área. O chute desviou em Rafael Thyere e parou no canto direito de Caíque França.
Ficha técnica
Sport 1
Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes (Kevyson) e Luan Cândido; Rivera (Adriel), Lucas Kal (Sérgio Oliveira) e Lucas Lima; Matheusinho (Romarinho), Léo Pereira (Barletta) e Pablo. Técnico: César Lucena.
Vitória 3
Thiago Couto; Raúl Cáceres, Edu, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas (Dudu), Ronald (Ryller) e Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho); Renzo López (Renato Kayser) e Erick (Lucas Braga). Técnico: Jair Ventura.
Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Assistentes: Luiz Cláuido Regazone (RJ) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Gols: Luan Cândido, contra (12’ do 1º tempo); Aitor Cantalapiedra (14’ do 1º tempo); Pablo (28’ do 1º tempo); Renato Kayser (2’ do 2º tempo)
Cartões amarelos: Ramon Menezes (SPO); Rivera (SPO); Kevyson (SPO); Erick (VIT)
Público: 3.813
Renda: R$ 104.475,00