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Futsal

Sport perde para Chopinzinho e larga atrás nas quartas da LNF Silver

Leão agora precisa vencer no tempo normal e na prorrogação

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Sport e Chopinzinho disputam uma vaga na semifinal da LNF Silver Sport e Chopinzinho disputam uma vaga na semifinal da LNF Silver  - Foto: Cecilia Prutchansky/LNF Silver

O Sport não conseguiu fazer o resultado em casa e acabou derrotado pelo placar de 3x2 para a equipe do ACEL Chopinzinho no jogo de ida das quartas de finais da LNF Silver, nesta sexta-feira (16). Mesmo com o resultado adverso, o Leão segue com chances de classificação. 

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Os visitantes abriram o placar ainda no primeiro tempo quando restavam oito minutos para o intervalo. Mazetto saiu de frente para o goleiro e com um biquinho conseguiu empurrar para o gol. 

Após o período do intervalo, a ACEL ampliou em pouco mais de dez segundos. Elenílson finalizou duas vezes para ampliar o marcador. 

A reação do Sport veio dois minutos depois. Caio ajeitou para Guilherme, a bola subiu demais, mas acabou ficando perfeita para a cabeçada do camisa 9 rubro-negro que descontou. 

O Leão foi para cima e pressionou bastante. Restando 12 minutos para o final do jogo, X1, camisa 4 do Sport, ganhou na individualidade e soltou o pé para empatar no ginásio Marcelino Lopes. 

X1 fez um bonito gol para o Sport diante do ChopinzinhoX1 fez um bonito gol para o Sport diante do Chopinzinho - Foto: Cecilia Prutchansky/LNF Silver 

O Sport sentia o cheiro de sangue e tentou matar o jogo, mas um descuido deixou tudo a perder. Em um rápido contra-ataque, Mazetto chegou batendo forte e desempatou o jogo. 

Apesar do duro golpe, o time da casa seguiu tentando, criou diversas oportunidades, principalmente no fim, mas não conseguiu deixar tudo igual novamente. 

Com a derrota, o Sport agora é obrigado a vencer o jogo de volta, no Paraná, para forçar a prorrogação. Como a ACEL teve melhor campanha na fase inicial, ela jogo por um empate no tempo-extra, ou seja, o Rubro-negro precisa vencer no tempo normal e também nos dez minutos extras. 

O jogo de volta será realizado na próxima sexta-feira (23), às 20h30, no Ginásio Deonisto Debona. 
 

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