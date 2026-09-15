Sport perde para CRB no Rei Pelé e fecha rodada a cinco pontos do G-6 da Série B
Com atuação irregular, Leão foi dominado pelos alagoanos na noite desta terça-feira (15)
Os resultados da rodada foram até favoráveis, mas o Sport não fez sua parte contra o CRB, na noite desta terça-feira (15). Em jogo de seis pontos no Estádio Rei Pelé, o Rubro-negro foi superado pelos alagoanos, pelo placar de 2x1, e estacionou na 9ª colocação na tabela de classificação, com 41 pontos.
A dez rodadas do fim do campeonato, o Leão está cinco pontos atrás do Atlético-GO, equipe que abre o G-6. O Galo da Pajuçara chegou aos 44 pontos e subiu para o 7º lugar.
O jogo
Depois da boa exibição contra a frágil Ponte Preta, na estreia de Mariano Soso, diante do CRB, o Sport voltou a ter dificuldades. Os alagoanos foram amplamente superiores ao longo da primeira etapa. Com mais volume de jogo, a equipe do técnico Fábio Matias soube ser letal, ainda aos 15 minutos, após saída errada dos pernambucanos.
Ex-Sport, Mikael fez o pivô e Crystopher chutou colocado para abrir o placar. Superior, o Galo da Pajuçara ainda viu Reverson ficar perto de ampliar o marcador duas vezes. O Rubro-negro, por sua vez, foi perigoso em tentativas de Chrystian Barletta e Perotti, mas ambos foram flagrados em posição irregular.
Insatisfeito com a atuação do tme, Soso voltou com três mudanças para o segundo tempo e não demorou para o Leão marcar com Carlos de Pena. O gol, entretanto, foi anulado. No início da jogada, Perotti estava impedido.
Com o balde de água fria, o Sport voltou a ser dominado e o CRB foi quem ficou mais próximo de marcar. Aos 10 minutos, Reverson chutou forte e Thiago Couto defendeu. Posteriormente, foi a vez de Vinícius Barata parar no goleiro leonino. Aos 23 minutos, livre de marcação, Thiaguinho perdeu grande oportunidade de ampliar.
Em meio aos espaços concedidos pelo Rubro-negro, aos 43 minutos, Hereda acertou um belo chute para fazer o segundo e colocar em prática a lei do ex. O atleta passou pelo Sport, no ano passado. Aos 46 minutos, Patrick de Paula aproveitou bola escorada na entrada da área e bateu firme para diminuir.
Ficha do jogo
CRB 2
Vitor Caetano; Kevin (Hereda), Bressan, Lyncon e Reverson; Pedro Castro (Luizão), Crystopher e Danielzinho (Geovane); Vinícius Barata (Thiaguinho), Dadá Belmonte e Mikael (João Neto). Técnico: Fábio Matias.
Sport 1
Thiago Couto; Marcelo Ajul (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Kayky e Edson Lucas (Patrick de Paula); Zé Gabriel (Neto Pessoa), Biel (Fernando Sobral), Diego Hernández (Dudu Teodora) e Carlos de Pena (Clayson); Chrystian Barletta e Perotti. Técnico: Mariano Soso.
Local: Rei Pelé (Maceió/AL)
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Rafael Traci (SC)
Gols: Crystopher, aos 15' do 1T, Hereda, aos 43' do 2T (CRB); Patrick de Paula, aos 46' do 2T (SPT)
Cartões amarelos: Bressan, Danielzinho, Crystopher, Geovane (CRB); Carlos de Pena, Fernando Sobral (SPT)