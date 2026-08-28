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Série B Sport perde para Novorizontino e pode deixar G-6 da Série B Com atuação burocrática, Leão não conseguiu repetir desempenho mostrado contra o América-MG

Em confronto de 'seis pontos' disputado no Jorge Ismael de Biasi, na noite desta sexta-feira (28), o Sport não foi páreo para o Novorizontino. Com atuação burocrática, o Leão foi superado pelo Tigre, pelo placar de 2x1, pela 25ª rodada da Série B.

O revés faz o Rubro-negro estacionar nos 38 pontos, em sexto lugar, mas podendo sair do G-6 no complemento da rodada. Com o dever de casa cumprido, o clube paulista pulou de forma momentânea para o terceiro lugar, com 43 pontos.

Próximo compromisso

Passado o tropeço no interior de São Paulo, o Sport vai tentar se recuperar no campeonato novamente longe do Recife. No próximo sábado (5), o time da Ilha do Retiro vai até Fortaleza, onde visita o Ceará, às 18h30, em clássico nordestino válido pela 26ª rodada.

O jogo

Sem Chrystian Barletta, que segue se recuperando de lesão, Gilmar Dal Pozzo optou por repetir a formação que venceu o América-MG por 3x0, na rodada passada, com Juan Alano na construção.

No início da partida, o Sport até ameaçou a meta adversária com Diego Hernández. Vez ou outra, o Leão marcava presença no ataque, mas a equipe da casa era mais incisiva em suas oportunidades.

Léo Naldi, aos 18 minutos, e Oyama, no minuto seguinte, assustaram a meta de Thiago Couto. Aos 40 minutos, no entanto, quando o Sport estava com um a menos em campo, por conta de atendimento a Claudinho, o Tigre conseguiu abrir o placar. Luís Oyama achou Rômulo entre a marcação, e o camisa 10 girou o corpo para finalizar e fazer 1x0.

Leão apagado

Se nos 49 minutos jogados na parte inicial, o Sport demonstrou certo equilíbrio, na etapa complementar a equipe pernambucana pouco produziu no Jorjão.

O Novorizontino, por outro lado, apesar da vantagem, seguia em busca de ficar ainda mais confortável em campo. Madson, em tabela com Rômulo, ficou no quase. Léo Naldi, em chute firme, colocou Thiago Couto para bater roupa.

Aos 31 minutos, após muita insistência, o Tigre ampliou. Matheus Bianqui, que acabara de ser acionado por Enderson Moreira, aproveitou escanteio cobrado da direita e desviou no primeiro poste, livre de marcação, para o fundo do gol.

No fim, buscando correr atrás do prejuízo, o Sport ainda descontou com Perotti, após cabeçada de Zé Roberto no travessão.

Ficha do jogo

Novorizontino 2

Jordi; Madson, Gabriel Bahia, Patrick e Maykon; Luís Oyama, Léo Naldi (Matheus Bianqui) e Rômulo (Carlão); Reidiney (Juninho), Robson (Marlon Adriano) e Nicolas Careca (Diego Galo). Técnico: Enderson Moreira.

Sport 1

Thiago Couto; Claudinho (Augusto Pucci), Marcelo Ajul, Kayky Almeida e Edson Lucas; Zé Gabriel (Biel), Willian Oliveira (Zé Roberto) e Juan Alano; Diego Hernández (Marlon Douglas), Clayson (Dudu Teodora) e Pedro Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Estádio: Jorge Ismael de Biasi (Novo Horizonte/SP)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e Lucas Costa Modesto (ambos do DF)

VAR: Antônio Magno Lima Cordeira (CE)

Gols: Rômulo, aos 40' do 1T, Matheus Bianqui, aos 31' do 2T (NOV); Perotti, aos 45' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Kayky (SPT)

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