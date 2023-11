A- A+

A reta final de Série B promete ser tensa para o torcedor do Sport. O acesso que antes parecia estar bem encaminhado pode ganhar toques de dramaticidade para os rubro-negros. Em confronto de “seis pontos” na noite desta sexta-feira (3), válido pela 35ª rodada, o time dirigido por Enderson Moreira perdeu para o Mirassol, por 2x1, no Municipal José Maria de Campos Maia, e amargou a segunda derrota consecutiva na competição. Com 59 pontos, os pernambucanos podem deixar o G-4 ao término da rodada. Além disso, viram o adversário paulista diminuir para dois pontos a distância na tabela.

Na terceira colocação, o Sport pode cair para quarto ao longo da noite desta sexta, caso o Juventude derrote o Ituano, em Caxias do Sul. Na terça-feira, no jogo que encerra a rodada, o Leão pode perder mais uma posição, se o Criciúma vencer o ABC, no Heriberto Hülse. As duas equipes somam 57 pontos.

Ausência

Ainda antes da bola rolar, a torcida do Sport foi pega de surpresa com uma ausência no time titular. Após sentir um desconforto muscular na coxa esquerda no treinamento da última quinta-feira, o meia Alan Ruiz precisou ser cortado da partida. Em sua vaga, Fabrício Daniel foi acionado entre os titulares. Outra novidade foi o retorno de Vagner Love no comando do ataque no lugar de Diego Souza.

O jogo

A forte chuva que caiu no interior paulista dificultou as ações das equipes no primeiro tempo. Com pouca inspiração e muita transpiração, o Mirassol, por sua vez, chegou a ser superior ao Sport com o apoio de sua torcida. A primeira e única boa chegada pernambucana aconteceu ainda aos cinco minutos de bola rolando. Após tabela, Vagner Love invadiu a área, mas foi abafado por Muralha.

Daí em diante, o Mirassol foi quem esteve mais perto de marcar. Aos 17 minutos, Luiz Otávio assustou em cabeçada. Em seguida, foi a vez de Chico Kim, de fora da área, levar perigo em finalizações aos 31 e 40 minutos. Nos acréscimos, porém, o time da casa foi premiado. Ex-Sport, Gabriel recebeu no meio de dois zagueiros e aproveitou saída precipitada de Denis para encobrir o goleiro e abrir o marcador.

Desatenção castiga novamente

Para a segunda etapa, Enderson Moreira optou por voltar com a mesma formação que iniciou o confronto. No entanto, sequer deu tempo do time tentar alguma reação. Com apenas 40 segundos de bola rolando, a zaga rubro-negra cochilou. Em tabela entre Zé Roberto e Gabriel, o camisa 9 cruzou rasteiro e achou Chico Kim, livre, para empurrar a bola para o fundo das redes.

Com o tento sofrido, o treinador do Sport modificou todo ataque, acionando Diego Souza, Labandeira e Peglow, nas vagas de Edinho, Fabrício Daniel e Vagner Love, respectivamente. Na chance mais clara, Peglow ficou cara a cara com Muralha, mas parou em bela intervenção do arqueiro mandante. Mais tarde, foi a vez de Wanderson entrar em campo e diminuir a vantagem. Aos 48, após cobrança de lateral, o atacante contou com desvio no meio da área para colocar fogo na partida. Na base do abafa, Thyere quase deixou tudo igual, mas viu Muralha fazer grande defesa para salvar o Mirassol.

Ficha do jogo

Mirassol 2

Alex Muralha; Heitor (Thalisson Kelven), Rodrigo Sam, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Neto Moura, Chico Kim (Leandro Vilela), Danielzinho e Gabriel (Fernandinho); Zé Roberto (Cristian) e Negueba (Julimar). Técnico: Mozart.

Sport 1

Denis; Ewerthon (Roberto Rosales), Thyere, Chico e Felipinho; Fabinho, Pedro Martins (Wanderson) e Jorginho; Fabrício Daniel (Labandeira), Edinho (Diego Souza) e Vagner Love (Peglow). Técnico: Enderson Moreira.

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia (Mirassol/SP)

Horário: 19h

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos e Luís Carlos de Franca Costa (ambos do RN)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Gols: Gabriel, aos 49' do 1T, Chico Kim, ao 1' do 2T (MIR); Wanderson, aos 48' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Chico Kim, Gabriel (MIR)

Veja também

SANTA CRUZ Com 13 candidatos, Comissão Eleitoral do Santa Cruz é formada nesta sexta (3); confira escolhidos