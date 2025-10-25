A- A+

SÉRIE A Sport perde para o Mirassol na Ilha do Retiro e cair para Série B é só uma questão de tempo Com expulsão polêmica, Leão da Ilha chegou a 16ª derrota no Campeonato Brasileiro

No confronto de leões, quem rugiu mais alto foi o Caipira. Vivendo fases bem distintas no Brasileirão, o Sport enfrentou o Mirassol neste sábado (25) e foi derrotado por 2 a 1, na Ilha do Retiro, pela 30ª rodada da Série A.

Apesar de ter iniciado melhor no jogo, o Leão da Ilha precisou lidar com a expulsão polêmica de Matheusinho, que deixou o time em desvantagem numérica aos 24 minutos do primeiro tempo.

Após a expulsão do jogador rubro-negro, os paulistas aproveitaram a superioridade e abriram o placar com gol de Negueba, que chutou e desviou em Ramon Menezes.

O Sport até conseguiu reagir em seguida e empatou com o artilheiro Derik Lacerda, que chegou ao seu sexto gol no campeonato.

No entanto, a alegria para os pernambucanos não durou muito tempo. No primeiro minuto do segundo tempo, Guilherme Marques marcou novamente para o Mirassol, que chega a 55 pontos e ocupa a quarta posição do Campeonato Brasileiro.

Já o Sport segue afundado na lanterna, com apenas 17 pontos e vê a chegada para a Série B apenas como uma questão de tempo.

O Leão da Ilha do Retiro volta a jogar no próximo sábado (1) para enfrentar o vice-líder Flamengo, no Maracanã, às 21h. No mesmo dia, o time paulista entra em campo contra o Botafogo, às 18h.



O jogo

Com um bom início de primeiro tempo, o Sport buscou jogar pela direita para chegar até o ataque do Mirassol.



Aos 4 minutos, o goleiro Gabriel deu um susto nos torcedores. O arqueiro errou o passe na saída de bola e quase se complicou logo no começo da partida.



Aos 14, Aderlan, que foi um dos nomes que voltou a ficar à disposição do técnico Daniel Paulista depois de cumprir suspensão, chutou cruzado, mas viu a bola parar na barra de Walter.



O jogo mudou aos 24 minutos do primeiro tempo quando o Sport ficou com um a menos em campo.

Ao cometer a falta em Neto Moura, Matheusinho levou cartão amarelo. No entanto, o VAR chamou para análise do lance e o centroavante rubro-negro recebeu a advertência máxima, tendo que sair de campo.



As consequências da expulsão vieram nas jogadas seguintes. Negueba invadiu a área do Sport e chutou de esquerda para o fundo do gol.



Com a superioridade numérica, o Mirassol passou a administrar a partida, mas diminuiu a intensidade em campo. Postura que deu brecha para o Leão da Ilha buscar a mudança.



Assombrado pelos confrontos anteriores que saiu em desvantagem, a atmosfera passou a ser de tensão para a equipe de Daniel Paulista. Mas Derik Lacerda voltou a aparecer e deu um respiro de alívio para os pernambucanos.



Em bela cobrança de falta batida por Sérgio Oliveira, o artilheiro subiu mais que a defesa e cabeceou a bola para empatar o jogo na Ilha do Retiro.







Nos acréscimos, Derik ainda tentou chegar à virada em uma saída para o contra-ataque, mas parou na defesa do goleiro adversário.



Esperança que durou pouco

Apesar do final de primeiro tempo promissor, o Sport viu o empate construído ruir no minuto inicial da segunda.



Chico da Costa, que entrou durante o intervalo, recebeu na área, mas parou na defesa do Leão da Ilha. Na sobra, Guilherme Marques mandou no canto e fez o segundo gol do Mirassol.



Com a vantagem novamente, o Leão caipira voltou a ficar mais confortável no jogo e aproveitou a troca de passes.



Entre as sequências de azar do Sport no confronto, Sérgio Oliveira ainda perdeu uma chance clara de igualar o placar do jogo novamente.

Após falha de Neto Moura, que escorregou e errou o passe, o português ficou livre na área, mas isolou a bola.



Romarinho também não conseguiu aproveitar uma boa oportunidade para os pernambucanos, com chute forte que apenas passou por cima da barra adversária.



Na tentativa de pressionar o time paulista, Atencio cobrou dois escanteios seguidos



Foi por pouco que o Mirassol não chegou ao terceiro gol. Aos 30, Alesson chutou para o gol de Gabriel, que tentou defender, mas soltou a bola. No rebote, Igor Cariús afastou o perigo.



4 minutos depois, Alesson voltou a aparecer, mas o lance foi paralisado por impedimento.



Nos instantes finais, o Sport apenas se defendeu para evitar a mudança do placar do jogo, que somou a 16ª derrota na Série A.



Ficha técnica



Sport 1

Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido (Igor Cariús); Pedro Augusto (Chrystian Barletta), Lucas Kal e Sérgio Oliveira (Rodrigo Atencio); Romarinho, Derik Lacerda e Matheusinho. Técnico: Daniel Paulista.

Mirassol 2

Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo (Felipe Jonatan); Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Guilherme Marques (Shaylon); Negueba, Alesson e Renato Marques (Chico da Costa). Técnico: Rafael Guanaes.



Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 18h30

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Gols: Negueba (27' do 1T), Derik Lacerda (37' do 1T), Guilherme Marques (1' do 2T)

Cartões amarelos: Reinaldo, João Victor (MIR), Sérgio Oliveira (SPT)

Cartões vermelhos: Matheusinho (SPT)

Público: 10.656 torcedores

Renda: R$ 216.200,00

Transmissão: Record, CazéTV e Premiere

