A- A+

Série B Sport perde para o Vitória no Barradão e praticamente dá adeus ao acesso à Série A Com o placar de 1x0 para o Vitória, junto aos outros resultados da rodada, Leão Pernambucano cai para oitavo

Complicou a situação do Sport na Série B e o acesso para primeira divisão em 2024 parece ser algo improvável. Neste sábado (18), o time pernambucano caiu diante do Vitória - campeão antecipado do torneio -, pelo placar de 1x0, no Estádio do Barradão, com mais de 28 mil torcedores presentes.

Precisando do resultado, o Sport tomou o controle do jogo e criou as principais jogadas ao longo dos primeiros minutos. Aos 17, Vágner Love foi acionado em velocidade, o camisa 9 limpou a jogada e serviu Labandeira de frente para o gol, mas o uruguaio finalizou muito mal, perdendo a primeira grande oportunidade do jogo. Dois minutos depois, foi a vez de Love experimentar, o atacante bateu de esquerda, mas longe da meta baiana.

Aos 27 minutos o Leão pernambucano chegou com perigo novamente. Felipinho foi acionado pelo lado esquerdo e cruzou com veneno para dentro da área. Labandeira fechava no segundo pau, mas a tentativa foi frustrada pela defesa adversária.

Aos 37, Labandeira teve mais uma boa tentativa. Felipe encontrou o atacante sozinho na ponta da grande área e de frente para Lucas Arcanjo, mas ficou sem muito ângulo e finalizou na rede pelo lado de fora.

Na volta do intervalo o Sport buscou imprimir o mesmo ritmo da primeira etapa. Logo aos quatro minutos Negueba exigiu que Lucas Arcanjo fizesse grande defesa de mão trocada.

Depois do susto, o Vitória conseguiu equilibrar o jogo e enfim produzir sua primeira boa oportunidade. Wellington Nem teve a bola na marca do pênalti e finalizou, Rafael Thyere bloqueou o chute, na sobra Dudu chutou para fora.

Já no lance seguinte não teve como defender. Aos 20 minutos, Osvaldo, ex-Sport, acertou um chute de rara felicidade. De fora da área, mandou a bola no ângulo esquerdo de Jordan e abriu o placar do jogo. O time pernambucano sentiu o gol, aos 24, Dudu ao tentar cruzar na área quase fez um golaço, mandando a bola no travessão.

Depois de uma sequência de ataques da equipe mandante, o Sport só veio responder aos 32 minutos, numa cabeçada de Jorginho que foi nas mãos do goleiro do Vitória. Mas o lance pareceu algo fortuito diante do grande número de finalizações do Rubro-negro soteropolitano nos momentos seguintes. Por fim, o time pernambucano não reuniu forças para ao menos igualar o marcador e tem cenário improvável para conseguir o acesso à Série A.

Ficha Técnica



Vitória 1

Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Matheuzinho; Rodrigo Andrade (Gegê), Dudu (Marco Antônio) e Giovanni Augusto (Wellington Nem); Osvaldo (Mateus Gonçalves), Iury Castilho e Welder (José Hugo). Técnico: Léo Condé

Sport 0

Jordan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Felipe (Ronaldo), Fabinho e Jorginho; Negueba (Edinho), Labandeira (Diego Souza) e Vágner Love (Peglow). Técnico: Enderson Moreira

Local: Barradão (Salvador/BA)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG).

Assistentes:Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR).

VAR: Josué Reis de Jesus Junior (BA)

Gols: Osvaldo aos 20’ do 2T (V)

Cartões: Dudu (V) Labandeira e Eduardo(S)



Veja também

Sport Emocionado, Rafael Thyere analisou o ano do Sport e pede desculpas ao torcedor