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Série B Sport perde para Operário-PR e sonho do G-6 pode chegar ao fim no complemento da rodada Leão ficou na frente por duas vezes, mas sofreu virada do Fantasma no segundo tempo

O sonho da classificação aos playoffs do acesso pode ter chegado ao fim para o Sport. Nesta sexta-feira (6), o Leão precisava vencer o Operário-PR, no Germano Krüger, para chegar à última rodada com boas chances de ir ao mata-mata da Série B. O clube pernambucano ficou à frente no marcador por duas vezes, mas perdeu para o Fantasma, de virada, por 3x2, mantendo os 55 pontos na tabela, caindo para o nono lugar.

Para seguir com possibilidade de entrar no G-6, o clube leonino terá que torcer por tropeços de CRB e Goiás no complemento da rodada. Enquanto os alagoanos enfrentam o Náutico, neste sábado, nos Aflitos, o Esmeraldino recebe a rebaixada Ponte Preta, em Goiânia, no domingo. Se um dos dois vencer, o Rubro-negro não terá mais chances matemáticas de se classificar, uma vez que ambos podem abrir três vitórias a mais que a equipe da Ilha do Retiro. O Atlético-GO, que também tem 55 pontos, possui o mesmo número de triunfos do Leão.

O roteiro do primeiro tempo, em Ponta Grossa, foi cruel com o torcedor do Sport. O Rubro-negro chegou a ficar na frente no placar por duas vezes, mas viu o sistema defensivo falhar em duas ocasiões, fazendo com que o Operário-PR pudesse ir para o intervalo com a igualdade no placar.

Em jogo aberto, o Rubro-negro começou em cima e logo aos dois minutos acertou a trave com Perotti. Três minutos depois, Carlos de Pena recebeu de Claudinho, levou para o pé esquerdo e chutou cruzado para abrir o placar.

O empate do time da casa veio oito minutos mais tarde, na primeira trapalhada pernambucana. Moraes cobrou escanteio, Joseph desviou e Perotti, ao tentar afastar o perigo, acertou Claudinho no meio do caminho, que marcou contra.

Com o jogo lá e cá, Caio Dantas ficou perto da virada, aos 35 minutos, mas parou na trave direita de Thiago Couto. Logo na sequência, o Sport respondeu com êxito. Diego Hernández cruzou na medida para Perotti, de cabeça, fazer 2x1. Nos acréscimos, no entanto, a zaga leonina voltou a falhar. Raí Lopes tocou na fogueira para Habraão. Em dividida do zagueiro com Moraes, a bola bateu no jogador do Fantasma e encobriu Thiago Couto.

Virada

Na volta do segundo tempo, parecia que o Operário-PR era quem brigava pelo G-6, embora tenha iniciado a rodada com chances remotas de classificação. O time paranaense fez uma verdadeira blitz na zaga do Sport, até virar o confronto com um golaço de Léo Erig. Aos sete minutos, o camisa 19 aproveitou cruzamento de Dudu Mosconi e deu uma linda bicicleta para marcar.

Diante do golpe sofrido, o Sport pouco conseguia assustar a meta adversária. A primeira boa chegada leonina aconteceu aos 27 minutos, em finalização de Diego Hernández, de fora da área, que parou em defesa de Elias.

Abatido pelo golpe sofrido, o time leonino só incomodou o goleiro Elias em chutes de Diego Hernández, aos 27 minutos, e de Raí Lopes, nos acréscimos. No fim, Marcelo Benevenuto ainda recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Ficha do jogo

Operário-PR

Elias; Maguinho, Joseph, Cuenú e Nicolas Schulz (Gabriel Feliciano); Índio, André Dantas (Mikael Doka), Dudu Mosconi (Charles), Brenno (Léo Erig) e Moraes (Maxwell); Caio Dantas. Técnico: Alberto Valentim.

Sport

Thiago Couto; Claudinho (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Habraão (Fernando Sobral) e Raí Lopes; Biel (Kervin Andrade), Patrick de Paula e Carlos de Pena (Neto Pessoa); Diego Hernández (Clayson), Perotti e Chrystian Barletta. Técnico: Sued Lima.

Local: Estádio Germano Krüger (Ponta Grossa/PR)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Luís Filipe Gonçalves Correa (PB)

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Gols: Carlos de Pena, aos 5', Perotti, aos 37' do 1T (SPT); Claudinho (contra), aos 13', Moraes, aos 49' do 1T, Léo Erig, aos 7' do 2T (OPE)

Cartões amarelos: Biel, Marcelo Benevenuto (SPT); Cuenú, Moraes, Léo Erig (OPE)

Cartão vermelho: Marcelo Benevenuto (SPT)

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