A- A+

Sport Sport perde Rafael Thyere e mais três para duelo com Flamengo de Arcoverde Departamento médico leonino atualizou situação de jogadores na noite desta quinta-feira (1º)

Às 21h desta quinta-feira (1º), o Sport entra em campo para encarar o Flamengo de Arcoverde, no Lacerdão, em confronto que fecha a 6ª rodada do Pernambucano. Para a partida, o Rubro-negro terá uma série de desfalques, segundo divulgou a assessoria de comunicação do clube uma hora antes da bola rolar.

Além de Riquelme, que teve diagnosticado um trauma no ombro e está sendo acompanhado de perto pelo departamento médico, outros três jogadores não estão à disposição do técnico Mariano Soso para o jogo em Caruaru: os zagueiros Rafael Thyere e Matheus Baraka, além do volante Fábio Matheus.

Enquanto o capitão rubro-negro apresentou um quadro de conjuntivite, o defensor prata da casa virou uma preocupação maior. Durante a disputa da Copinha, Baraka lesionou o menisco do joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia na última quarta (31). Segundo o DM do clube, o prazo de recuperação é de 60 dias.

Fábio Matheus, por sua vez, apresentou um quadro viral e acabou não sendo relacionado para o compromisso desta quinta-feira.

Sem o quarteto e já de olho na estreia da Copa do Nordeste, domingo (4), contra o Bahia, Soso escalou o Sport para encarar o Flamengo-PE com a seguinte formação: Thiago Couto; Pedro Lima, Alisson Cassiano, Renzo e Roberto Rosales; Fabinho, Ítalo e Pedro Vilhena; Paulinho, Arthur Caíke e Zé Roberto.

Veja também

Premier League Rashford marca em empolgante vitória do Manchester United diante do Wolverhampton