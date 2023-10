Sport perde três volantes por suspensão para a partida contra o Mirassol

A- A+

Nesta segunda-feira (30), o Sport deu início à preparação para mais uma rodada da Série B. Na sexta-feira (3), o Rubro-negro visita o Mirassol, às 19h, pela 35ª rodada. Visando a escalação para a partida, o técnico Enderson Moreira terá que lidar com baixas significativas na cabeça de área. Serão três ausências por suspensão para o jogo. Enquanto Fábio Matheus e Felipe levaram o terceiro amarelo contra o Ceará, Ronaldo Henrique foi expulso no banco de reservas.

Para solucionar o problema à frente da defesa, Enderson deverá mandar a campo uma dupla inédita de volantes. A tendência é que Fabinho e Pedro Martins sejam acionados na formação titular. Além deles, Ítalo é uma outra opção.

Apesar de ter iniciado o compromisso perante o Ceará no banco de reservas, Fabinho tem sido titular com frequência do meio-campo do Sport. Já Pedro Martins e Ítalo não entram em campo desde julho. Na ocasião, aliás, jogaram lado a lado na derrota para o CRB, por 2x0, em Maceió. Após a chegada de reforços no clube, os pratas da casa acabaram perdendo espaço.

Dúvidas

Sem o trio de volantes, Enderson Moreira vive a expectativa de ter alguns retornos contra o Mirassol. Com entorse no tornozelo esquerdo, Sabino segue fazendo tratamento intensivo junto ao departamento médico do Sport para ajudar a equipe nesta reta final de Segundona. Reserva, Alisson Cassiano está na mesma situação do companheiro. Ao contrário de Sabino, porém, é baixa por conta de um desconforto na coxa.

Um reforço garantido para a partida desta sexta é o lateral-esquerdo Felipinho. Contra o Ceará, o camisa 6 cumpriu suspensão automático devido ao acúmulo de cartões amarelos.

