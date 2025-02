A- A+

classificado Sport vence Petrolina sem dificuldades, e avança para encarar o Decisão nas quartas do Pernambucano Com o resultado, o Leão avançou na quarta posição, com 15 pontos

Vitória e classificação! Sem dificuldades, o Sport venceu o Petrolina por 3 a 1, neste sábado (22), pela nona e última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano.

Os gols foram marcados por Atencio, Gonçalo Paciência e Pablo. A Fera Sertaneja descontou com Vinícius, aos 47 do segundo tempo.

Com o resultado, o Leão avançou na quarta posição, com 15 pontos, e vai encarar o Decisão nas quartas de final.

O jogo está marcado para o dia 3 de março, uma segunda-feira. Quem avançar, enfrenta o Santa Cruz nas semis.

Já o Petrolina terminou a primeira fase na 10ª e última posição, com apenas três pontos.

Assim, a Fera Sertaneja foi rebaixada para a Série A2 do Pernambucano, junto com Central - oitavo com nove pontos - e Afogados - nono com cinco.

O jogo

A partida começou com domínio do Sport. A equipe controlava a bola e as ações, mas, nos primeiros minutos, ficou preso na linha de cinco montada pelo Petrolina.

Exceto por uma cobrança de falta de Gonçalo Paciência aos 18 minutos, que foi por cima do gol, o time não conseguia finalizar.

A primeira boa chance veio apenas aos 22 minutos - e com gol. Em bela triangulação, Gonçalo Paciência saiu da área, girou para cima do zagueiro e acionou Hereda.

O lateral então aproveitou o espaço na defesa do Petrolina e rolou para Atencio, que só tirou a bola do goleiro para abrir o placar.

Após isso, o Sport administrou a partida, mas manteve o domínio. Aos 39, Lenny Lobato levou perigo.

Na ponta direita, ele puxou para dentro, costurou o zagueiro e tentou a finalização, mas foi travado.

Ainda assim, a bola passou perto da trave da Fera Sertaneja e gerou um escanteio para o Leão.

Um minuto depois, Gustavo Maia aproveitou o rebote do goleiro André Lucas após o escanteio, e encontrou Lenny Lobato novamente.

O argentino rolou para o meio da área, nos pés de Gonçalo Paciência, que, livre de marcação, não desperdiçou, e chegou ao quarto gol no campeonato.

40’| 1T | (0x2): Gonçalo Paciência amplia o placar para o Sport! Lenny Lobato recebe bom passe de Gustavo Maia na ponta direita, cruza voltando e o português finaliza sem chances para o goleiro. VAMOS LEÃO!#PETxSPT #SportNoPernambucano pic.twitter.com/bM4EOwT43P — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 22, 2025

Intervalo

A primeira boa chance do Petrolina veio apenas aos 17 minutos. O atacante Igor recebeu livre na ponta direita e chutou forte, cruzado, para parar em boa defesa de Caíque França.

O Sport respondeu logo depois, com brilho do centroavante Pablo. Poucos depois de entrar no lugar de Paciência, o camisa 92 recebeu ótimo passe de Gustavo Maia, fez uma finta na marcação e bateu na saída do goleiro para marcar um golaço para o Leão, aos 19 minutos, e ampliar a vantagem.



O Sport assustou ainda mais uma vez, aos 40 minutos

. Tití Ortiz aproveitou cobrança de escanteio e, livre de marcação, bateu colocado, buscando o ângulo, mas acertou o travessão.



Aos 47, o Petrolina descontou. O zagueiro Vinícius subiu mais alto em cobrança de escanteio e, de cabeça, mandou para o fundo da rede para sacramentar o 3 a 1.

Ficha do jogo

Petrolina 1

André Lucas; Marquinhos, Isaque, Vinícius e Caio Bacarin e Adriel (Piauí); Kiko e João Neto; Gleydson, Igor e Zé Felipe. Técnico: Assis Monteiro

Sport 3

Caíque França; Hereda, Lucas Cunha, Chico e Dalbert; Rivera (Adriel), Tití Ortiz e Atencio (Hyoran); Gustavo Maia (Romarinho), Lenny Lobato (Carlos Alberto) e Paciência (Pablo). Técnico: Pepa

Local: Paulo Coelho (Petrolina/PE)

Árbitro: Luiz Sobral. Assistentes: Victor Lavor e Wagner Cabral

Gols: Atencio, Paciência e Pablo (Sport)

Público: 1.023

Renda: R$ 9.760,00



