A- A+

Futebol Sport pode ter pior desempenho de um clube pernambucano nos pontos corridos da Série A Se o Leão não derrotar o Bahia, quarta-feira (3), na Arena Fonte Nova, terá o aproveitamento mais fraco do estado desde a campanha do Náutico, em 2013

Já rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport ainda luta para evitar uma última marca negativa na campanha de 2025. Na lanterna, com 17 pontos, o Leão pode ter o pior desempenho de um time pernambucano na história do Brasileirão dos pontos corridos.

Marca negativa

Desde a adoção do atual formato de disputa da Série A, com 38 rodadas e jogos de ida e volta em pontos corridos, a pior campanha de um clube pernambucano foi a do Náutico, em 2013. Há 12 anos, o Timbu terminou a competição na lanterna, com apenas 20 pontos.

No máximo, o Sport pode chegar a 23 pontos no Brasileirão. Isso se vencer o Bahia, na quarta-feira (3), na Arena Fonte Nova, e o Grêmio, na rodada final do torneio, na Ilha do Retiro, no dia 7 de dezembro.

Se empatar com o Bahia, o Sport só conseguiria alcançar 21, superando por pouco o Náutico. Mas se já for derrotado pelo rival nordestino, o clube ficará oficialmente com a pior campanha. Mesmo vencendo o Grêmio, o Leão terminaria com os mesmos 20 pontos do Timbu de 2013. Mas há uma diferença.

Na ocasião, o Náutico teve cinco vitórias na Série A. Derrotou Flamengo (1x0), Internacional (3x0), Coritiba (3x0), Ponte Preta (2x1) e Corinthians (1x0). No mais, empatou outras cinco vezes e foi derrotado em 28 partidas.

Neste ano, o Sport só venceu duas vezes no Brasileirão. Ambas por 1x0, contra Corinthians e Grêmio. Se chegar a 20, mas com três triunfos, ficaria com dois abaixo do Náutico.

O Sport também corre o risco de ter o pior desempenho de um clube nordestino na Série A. Se perder os dois duelos restantes, o Leão estaciona nos 17 pontos. Mesma pontuação do América-RN, em 2007. Com a diferença de que os pernambucanos teriam apenas dois triunfos ao todo, enquanto os potiguares tiveram quatro.

Rebaixamento

Além do Sport, outro clube que foi rebaixado de forma antecipada à Série B foi o Juventude. Os gaúchos tiveram a queda decretada após empate em 1x1, no Alfredo Jaconi, justamente diante do próximo adversário do Leão, o Bahia.

Fortaleza, Internacional, Santos, Vitória, Ceará e Atlético-MG ainda brigam para fugir das últimas duas vagas da zona de rebaixamento. No título, Flamengo e Palmeiras seguem na briga, com os cariocas, atuais campeões da Libertadores da América, no topo. Os rubro-negros, com 75 pontos, precisam apenas de um triunfo para cravar a conquista. Os alviverdes, em segundo, com 69, têm de ganhar os próximos dois duelos e torcer para o rival fazer no máximo um ponto.

Veja também