Crise Sport: técnico analisa pior início da história e prega que "só vai ficar quem for comprometido" O Leão da Ilha somou apenas três pontos na 11 rodadas iniciais do Brasileirão e está afundado na lanterna; António Oliveira cita necessidade de "reajustes obrigatórios" durante a parada para o Mundial de Clubes

Não foi apenas uma derrota. O 1x0 do Mirassol contra o Sport, neste domingo (1º), no estádio Maião, sentenciou a equipe pernambucana com a marca de ter a pior campanha da história da Série A do Campeonato Brasileiro por pontos corridos no recorte dos 11 jogos iniciais.

A campanha do Sport soma oito derrotas e apenas três empates, com nenhuma vitória. O técnico António Oliveira, que participou de quatro partidas do resultado negativo do Leão, analisou o cenário da equipe, pregou que só seguirá na equipe quem estiver “comprometido com esta causa” e que vão acontecer “reajustes obrigatórios” durante a parada para o Mundial de Clubes.

“Já comuniquei aos jogadores, e incluindo eu, de que o que fizemos até aqui é insuficiente. E só vai ficar quem for comprometido com esta causa. Com a história e com os valores deste clube. Porque há muita gente envolvida, que tem paixão pelo clube e que muito dos seus estados de humor e dos seus dias dependem das vitórias ou não do Sport. Eu não vou, em nenhum momento, permitir que isso aconteça e os reajustes vão ser feitos para estar enquadrados com a competição”, afirmou António Oliveira após a derrota para o Mirassol.

O Sport terá um momento para tentar a recuperação. O confronto no interior de São Paulo foi o último dos rubro-negros antes da pausa para a disputa do Mundial de Clubes.

Assim, o próximo jogo do Leão da Ilha na Série A deste ano será no dia 13 de julho, fora de casa, contra o Juventude. Serão 43 dias de preparação até o retorno da competição.

“Agora com a parada, vai com certeza haver reajustes obrigatórios, até para colocar a equipe de acordo com aquilo que é a dimensão desta competição”, disse o técnico português.

De acordo com António Oliveira, a derrota para o Mirassol foi um reflexo da campanha da equipe na competição de uma forma geral.

“Foi um jogo onde fomos mais efetivos na primeira parte, penso que as grandes oportunidades foram nossas, mas não vale a pena estarmos aqui jogando ‘benzinho’, quando depois entregamos de mão beijada ao adversário. Eu acho que isto é um pouco o “raio-X” daquilo que foi o Sport ao longo de 11 rodadas, portanto, é um momento desafiante na história do clube, onde todos nós temos que assumir as nossas responsabilidades, todos, todos sem exceção, porque a temporada não começou agora, ela começou há muito tempo atrás”, dissertou.



António Oliveira finalizou afirmando que não vai pedir paciência ao torcedor pela sequência de resultados ruins, mas ressalta necessidade de apoio para reverter a situação.

"Não vou pedir paciência ao torcedor, porque ele já perdeu há muito tempo. Vou continuar pedindo apoio, porque faltam 27 jogos. Nessa perspectiva, contamos com o apoio deles, porque vai ser muito importante. Nós unidos vamos ser mais fortes, divididos, vai ser mais desafiante, mas como eu disse, isto não é como começa, é como termina e estaremos lutando por uma causa e que eu tenho a certeza de que no final vai valer a pena", concluiu.



