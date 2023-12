Sport planeja fechar empréstimo de Renan para Juventude até domingo (17); Edinho também não fica

A- A+

O goleiro Renan está perto de deixar o Sport para atuar na Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. O clube pernambucano e o Juventude estão em negociações para uma ida do arqueiro por empréstimo até o fim de 2024 para o Sul do País.

Segundo o diretor do Sport, João Marcelo Barros, a negociação envolvendo os dois clubes deve ter um desfecho até o próximo domingo (17). "O Juventude nos fez uma proposta. Estamos avaliando e devemos fechar até domingo", garantiu o dirigente.

Renan tem contrato com o Sport até o fim da próxima temporada. No entanto, não faz parte dos planos do técnico recém-chegado Mariano Soso. Além disso, o clube renovou, recentemente, o vínculo de empréstimo de Jordan junto ao Brusque, até o final do ano que vem.

Aos 34 anos, Renan iniciou a última temporada como titular da meta rubro-negra. Pelo Leão, foram 53 partidas e 40 gols sofridos. Durante a Série B, foi titular em mais da metade da competição. Entretanto, após queda de rendimento, acabou sendo substituído por Dênis.

Edinho também não fica

Outro que também não estará na Ilha do Retiro em 2024 é o atacante Edinho. Emprestado pelo Fortaleza, o atacante tem contrato com o Sport até o final deste mês, mas não ficará no clube no próximo ano. "A renovação é pouco provável", garantiu João Marcelo.

Alternando a titularidade com a reserva ao longo do ano, o camisa 11 esteve em campo em 59 jogos do Leão. Inclusive, foi o terceiro que mais participou de gols, atrás apenas de Luciano Juba e Vagner Love. Foram seis bolas na rede, além de 12 assistências.

