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Torcida

Sport divulga novo plano de sócios com desconto de 50% na mensalidade para mulheres; veja valores

Os rubro-negros poderão acessar o novo plano a partir desta quarta-feira (18)

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Torcida do Sport na Ilha do Retiro Torcida do Sport na Ilha do Retiro  - Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife

O Sport divulgou o novo plano de sócios para os torcedores rubro-negros, neste domingo (15). A reformulação do programa possui dois programas de Sócio Torcedor e cinco Sócio Contribuinte e Sócio Patrimonial.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Uma novidade é o desconto de 50% no valor da mensalidade para as mulheres titulares ou dependentes de qualquer plano do Sócio Contribuinte. 

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Os torcedores poderão se associar ao novo plano a partir desta quarta-feira (18).

Confira os planos e benefícios:

Sócio Torcedor

Vou aonde você for (R$ 19,87)

2 ingressos gratuitos por ano (mandante ou visitante). Inclui Ilha de Vantagens e 10% de desconto nas lojas oficiais.

Festa na Ilha (R$ 29,90)

Gratuidade no setor arquibancada da sede (geral). Inclui Ilha de Vantagens e 10% de desconto nas lojas oficiais. Observação: planos de Sócio Torcedor não possuem inclusão de dependentes.

Sócio Contribuinte e Sócio Patrimonial

As duas modalidades possuem os mesmos benefícios. A diferença é a mensalidade, com 20% de desconto para o sócio patrimonial.

Leão do Norte (Contribuinte: R$ 49,90 | Patrimonial, Estatutário e Proprietário : R$ 39,90)

50% de desconto para compra de ingresso em qualquer setor.

Eternamente Estarei (Contribuinte: R$ 69,90 | Patrimonial, Estatutário e Proprietário: R$
55,90)

Gratuidade nas arquibancadas frontal e sede e 60% de desconto em ingressos nas cadeiras centrais, ampliação e sociais.

Treme Terra (Contribuinte: R$ 99,90 | Patrimonial, Estatutário e Proprietário: R$ 79,90) 

Gratuidade em todos os setores (exceto cadeiras centrais e ampliação) e 70% de desconto nesses setores.

2008 é nosso (Contribuinte: R$ 129,90 | Patrimonial, Estatutário e Proprietário: R$ 103,90)

Gratuidade em todos os setores (exceto centrais) e 80% de desconto nas centrais. Inclui camisa especial do Sócio Maior do Nordeste no plano anual.
 
Campeão de 87 (Contribuinte: R$ 199,90 | Patrimonial, Estatutário e Proprietário: R$ 159,90) 

Gratuidade para todos os setores mediante check-in e duas camisas especiais do Sócio Maior do Nordeste no plano anual.

Em campo, o Leão volta a campo nesta terça-feira (17). O Sport encara o Athletic-MG pela Quarta Fase da Copa do Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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