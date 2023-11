A- A+

Vinte e seis rodadas. Entre idas e vindas no primeiro turno e o returno todo dentro do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport pode deixar o grupo de acesso na noite desta terça-feira (7) depois de 17 rodadas. Com o revés sofrido para o Mirassol, o Leão estacionou nos 59 pontos e viu adversários diretos pontuarem na rodada. Entretanto, pode perder mais uma posição, caso o Criciúma derrote o lanterna ABC, às 21h30, no Heribertu Hülse.

Com 57 pontos, o Tigre entra em campo na noite desta terça ocupando a 6ª colocação. Um resultado positivo perante o já rebaixado ABC, além de fazer a equipe catarinense ultrapassar o Sport, leva o Criciúma à vice-liderança a três jogos do fim da competição nacional. Ele igualaria a pontuação de Juventude e Atlético-GO, mas ficaria à frente dos adversários pelo número de vitórias. Enquanto gaúchos e goianos têm 17 e 16 triunfos, respectivamente, o Criciúma chegaria a 18.

Com 16 vitórias e um ponto a menos, o Sport, por sua vez, apesar da possibilidade de cair para a 5ª posição no complemento da rodada, ainda dependeria apenas de si para chegar à Série A. Isso porque nesta sexta-feira (10), a equipe comandada por Enderson Moreira tem mais um duelo direto pelo acesso. Recebe o Atlético-GO, às 21h30, na Ilha do Retiro, pela 36ª rodada.

Caso deixe o G-4 nesta terça, esta será a segunda vez que o Sport deixará o grupo que sobe de divisão nesta temporada. No primeiro turno, após figurar entre os quatro melhores pela primeira vez na 9ª rodada, o Leão deixou o grupo na 18ª rodada, depois de perder para o Vitória, na Ilha do Retiro. Na rodada seguinte, contudo, retornou a figurar entre os postulantes à chegar na Primeira Divisão ao vencer o Sampaio Corrêa, em São Luís.

No segundo turno, apesar da queda de rendimento do time, em especial da zaga, que tomou 12 gols nos últimos seis jogos, o Sport não deixou o G-4 da Série B. No returno, o Leão é apenas o 6º colocado, com 24 pontos, e pode cair para 7º em caso de vitória do Criciúma, que tem 23 no recorte.

Veja também

Futebol Flamengo vence Palmeiras e ajuda Botafogo a permanecer na liderança do Brasileirão