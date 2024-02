A- A+

Futebol Sport pode entrar com pedido no TJD-PE para adiar jogo contra o Central, na Arena de Pernambuco Partida está marcada para esta terça (6), às 20h30, pelo Campeonato Pernambucano

Após a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) remarcar o jogo entre Sport e Central, tirando da quarta (7) para a terça (6), mantendo às 20h30, na Arena de Pernambuco, o Leão informou que pretende entrar com uma representação no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PE) para suspender a realização do confronto. Os rubro-negros usam como argumento o fato de que o clube teria menos de 66 horas (intervalo mínimo entre partidas) de descanso, já que entrou em campo perante o Bahia, no último domingo (5), na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.

"Queremos resolver isso com bom senso. Estamos conversando com a Federação para tentar adiar o jogo, respeitando o intervalo mínimo que os clubes (como cita o Regulamento Geral de Competições) têm entre cada compromisso. Essperamos resolver isso nos próximos minutos", afirmou o integrante do comitê gestor do Sport, João Marcelo Barros.

Segundo o dirigente, o Sport não tem uma sugestão de nova data para a partida. Vale citar que, na sexta (9), o Leão também entra em campo, agora pela Copa do Nordeste, perante o Treze, às 19h, na Arena de Pernambuco.

