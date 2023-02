Sport pode ter retorno de trio contra o Caruaru City

A- A+

Após dois compromissos consecutivos pela Copa do Nordeste, o Sport vira a chave para o Estadual neste final de semana. No domingo (26), vai enfrentar o Caruaru City, às 16h, na Arena de Pernambuco. E para a partida, o técnico Enderson Moreira espera poder contar com alguns retornos.

Os laterais-direitos Ewerthon e Eduardo, além do atacante Edinho estão praticamente recuperados de lesões musculares e podem aparecer na lista de relacionados para encarar o lanterna do Pernambucano. "Ewerthon teve a possibilidade de participar do jogo contra o Bahia, mas não se sentiu confiante para retornar no momento. O Eduardo fez um treino bom, o que nos traz uma perspectiva, mas nada definidor", explicou.

"Sobre Edinho é difícil prever se vai ter condições, assim como Ewerthon e Eduardo. Mas pode acontecer de um deles, ou os três terem possibilidade de participar do jogo domingo", completou.

Com exceção de atletas da base que participaram da Copa São Paulo no mês passado, Enderson enfatizou que as demais baixas por lesões são frutos da pesada maratona de partidas que o time enfrentou. Contra o Bahia, o volante Ronaldo retornou à lista de relacionados, depois de três semanas.

"Apenas os que voltaram da Copa São Paulo, o Ajul e o Riquelmy tiveram lesões um pouco mais extensas. O restante sofreu com incômodos menores, próprio da sequência de jogos neste início de temporada", finalizou o comandante rubro-negro.

