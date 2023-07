Sport pode ter retorno de trio para jogo contra o CRB

A- A+

O Sport pode ganhar o retorno de três jogadores para a partida de sexta (28), contra o CRB, na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Fabrício Daniel, o lateral-esquerdo Igor Cariús e o volante Fabinho foram liberados do departamento médico e devem ficar à disposição do técnico Enderson Moreira.





Fabrício Daniel não entra em campo desde o dia 6 de julho, no jogo contra o CRB, no Rei Pelé, em partida atrasada do primeiro turno. O lateral Igor Carius ficou fora do jogo passado contra o Sampaio Corrêa por questões musculares, mas também está apto para jogar, brigando por posição com Felipinho, justamente o autor de um dos gols no triunfo por 2x1 perante os maranhenses.



Na cabeça de área, Fabinho, com lesão no joelho, desfalcou o Sport nos últimos nove jogos e também pode ficar à disposição. Pelo tempo parado, a tendência é que o atleta fique como opção no banco de reservas. No meio, ainda com dores na coxa, Jorginho segue fora do time.

O Sport é o atual quarto colocado da Série B, com 35 pontos. O CRB é o 12º, com 24.

