Futebol Sport pode ter voltas de Rafael Thyere e Edinho contra o Avaí Dupla treinou com bola e pode reforçar o Leão na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

O técnico Enderson Moreira deve ganhar o retorno de dois jogadores para a partida do Sport desta sexta (29), contra o Avaí, na Ressacada, às 19h, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Fora do jogo passado por conta de problemas físicos, o zagueiro Rafael Thyere e o atacante Edinho voltaram a treinar com bola e podem reforçar o Leão em confronto que vale vaga na liderança do torneio.

Thyere desfalcou o Sport na rodada passada, diante do Londrina, na Ilha do Retiro, por conta de dores na lombar. Já Edinho estava com um trauma na coxa direita. Com a volta do defensor, Alisson Cassiano deve ficar como opção no banco. Na frente, porém, Enderson não deve mexer em Labandeira, elogiado pelo comandante após ter feito um dos gols na goleada perante os paranaenses.

Outra posição que não deve ter mudanças é a lateral direita. Primeiro, pelo fato de Eduardo ainda seguir na fisioterapia para tratar de uma lesão na coxa. Segundo, pela boa fase de Roberto Rosales, que tem melhorando o apoio ao ataque da equipe.

“Sou lateral-direito, mas jogar ofensivamente ajuda os atacantes para que eles tenham mais opções de ataque. Tem relação com o jogo coletivo que o professor precisa. É preciso ter equilíbrio, mas minha condição é de ser ofensivo”, afirmou Rosales.

Para terminar a rodada na liderança, o Sport precisa vencer o Avaí e torcer para o atual dono do topo, o Vitória, perder para o Tombense, no Barradão. Os pernambucanos estão em segundo, com 53, enquanto os baianos lideram, com 55.

