Hóquei

Sport e Português disputam liderança do Campeonato Brasileiro de Hóquei; saiba onde assistir

Únicos invictos na competição, pernambucanos fazem clássico nesta quinta-feira (30), às 21h

Sport e Clube Português seguem bem no Campeonato Brasileiro de Hóquei, no Recife Sport e Clube Português seguem bem no Campeonato Brasileiro de Hóquei, no Recife  - Foto: Paulo Paiva/Sport & Divulgação/Clube Português

Sport e Clube Português, representantes pernambucanos no Campeonato Brasileiro de Hóquei, decidem nesta quinta-feira (30), quem termina na liderança da primeira fase da competição. 

O clássico pernambucano acontece a partir das 21h, no Clube Português, podendo determinar o último invicto da competição. 

Após quatro rodadas, os times pernambucanos venceram as quatro primeiras partidas no campeonato. 

Atualmente, a equipe do Português lidera o certame graças a um gol de diferença no saldo de gols, em relação ao Sport.  

Além da dupla recifense, que já estão garantidos no mata-mata, outras duas equipes avançam à semifinal. No atual cenário, os paulistas Sertãozinho, Mogiana e Internacional de Regatas brigam pelas vagas restantes. 

O Brasileirão de Hóquei conta com entrada gratuita para o público. A disputa também contará com transmissão da http://www.tvokbrasil.com.br/ e no Youtube

Placares 

Sport 5x1 Sertãozinho-SP 
Sport 5x3 Mogiana-SP 
Sport 9x3 Fortaleza 
Sport 6x3  Internacional de Regatas-SP 

Português 5x2 Mogiana
Português 6x3 Internacional de Regatas-SP
Português 7x4 Sertãozinho 
Português 8x1 Fortaleza 

Sport x Português 
Data: 30/10
Horário: 21h 
Local: Clube Português do Recife
Transmissão: Youtube (TV OK Brasil) 

Veja também

