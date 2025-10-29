Sport e Português disputam liderança do Campeonato Brasileiro de Hóquei; saiba onde assistir
Únicos invictos na competição, pernambucanos fazem clássico nesta quinta-feira (30), às 21h
Sport e Clube Português, representantes pernambucanos no Campeonato Brasileiro de Hóquei, decidem nesta quinta-feira (30), quem termina na liderança da primeira fase da competição.
O clássico pernambucano acontece a partir das 21h, no Clube Português, podendo determinar o último invicto da competição.
Após quatro rodadas, os times pernambucanos venceram as quatro primeiras partidas no campeonato.
Atualmente, a equipe do Português lidera o certame graças a um gol de diferença no saldo de gols, em relação ao Sport.
Além da dupla recifense, que já estão garantidos no mata-mata, outras duas equipes avançam à semifinal. No atual cenário, os paulistas Sertãozinho, Mogiana e Internacional de Regatas brigam pelas vagas restantes.
O Brasileirão de Hóquei conta com entrada gratuita para o público. A disputa também contará com transmissão da http://www.tvokbrasil.com.br/ e no Youtube.
Placares
Sport 5x1 Sertãozinho-SP
Sport 5x3 Mogiana-SP
Sport 9x3 Fortaleza
Sport 6x3 Internacional de Regatas-SP
Português 5x2 Mogiana
Português 6x3 Internacional de Regatas-SP
Português 7x4 Sertãozinho
Português 8x1 Fortaleza
Sport x Português
Data: 30/10
Horário: 21h
Local: Clube Português do Recife
Transmissão: Youtube (TV OK Brasil)