Hóquei Sport e Português disputam liderança do Campeonato Brasileiro de Hóquei; saiba onde assistir Únicos invictos na competição, pernambucanos fazem clássico nesta quinta-feira (30), às 21h

Sport e Clube Português, representantes pernambucanos no Campeonato Brasileiro de Hóquei, decidem nesta quinta-feira (30), quem termina na liderança da primeira fase da competição.

O clássico pernambucano acontece a partir das 21h, no Clube Português, podendo determinar o último invicto da competição.

Após quatro rodadas, os times pernambucanos venceram as quatro primeiras partidas no campeonato.

Atualmente, a equipe do Português lidera o certame graças a um gol de diferença no saldo de gols, em relação ao Sport.

Além da dupla recifense, que já estão garantidos no mata-mata, outras duas equipes avançam à semifinal. No atual cenário, os paulistas Sertãozinho, Mogiana e Internacional de Regatas brigam pelas vagas restantes.

O Brasileirão de Hóquei conta com entrada gratuita para o público. A disputa também contará com transmissão da http://www.tvokbrasil.com.br/ e no Youtube.

Placares



Sport 5x1 Sertãozinho-SP

Sport 5x3 Mogiana-SP

Sport 9x3 Fortaleza

Sport 6x3 Internacional de Regatas-SP

Português 5x2 Mogiana

Português 6x3 Internacional de Regatas-SP

Português 7x4 Sertãozinho

Português 8x1 Fortaleza



Sport x Português

Data: 30/10

Horário: 21h

Local: Clube Português do Recife

Transmissão: Youtube (TV OK Brasil)

