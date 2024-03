Sport posta vídeo em homenagem a Darik Sampaio, atleta de 13 anos vítima de bala perdida

A- A+

O Sport publicou na manhã desta terça-feira (19) um vídeo em que atletas, comissão técnica, pais, amigos e funcionários do clube realizam uma homenagem a Darik Sampaio, atleta de 13 anos que morreu no último domingo (17) vítima de bala perdida, no bairro do Jordão. O momento aconteceu no treino do sub-14 de futsal, no qual o jovem treinava, e contou com um discurso de Igor Albuquerque, auxiliar do sub-14 e que era bem próximo a Darik.

No vídeo, Igor começa relembrando que Darik era não só um atleta, mas também um filho, um irmão e uma pessoa maravilhosa. O auxiliar também lamentou a maneira que Darik morreu, considerando de uma forma bruta e que era até difícil de falar.

Em seguida, Igor diz aos presentes que espera honrar o legado de Darik.

"Que a gente continue sonhando, nunca dê um passo para trás, que a gente continue em frente, firme, por cada um de nós, mas, principalmente, por ele. Tenho certeza que ele vai estar lá no céu torcendo, vibrando, usando a camisa do Sport como sempre fez", completou.

Após isso, Igor finalizou o momento com uma oração, um minuto de silêncio e um salva de palmas para Darik.

Confira o vídeo



Relembre o caso

Darik Sampaio estava com duas amigas da escola, na calçada da casa de uma delas no início da noite desse sábado (16), no momento em que duas viaturas da Polícia Militar de Pernambuco entraram na rua na busca por dois veículos. Segundo testemunhas, os dois tiros que atingiram o jovem foram disparados pela PM. O garoto foi socorrido e encaminhado à policlínica do bairro do Ibura, Zona Oeste do Recife, mas não resistiu.

Darik Sampaio jogava futsal no sub-14 do Sport. Foto: Cortesia

De acordo com a Secretaria de Saúde do Recife, o adolescente chegou à policlínica às 19h37, em estado grave,"por ferimento por arma de fogo em membro inferior direito (entrada em coxa direita e saída em região púbica)".



Procurada pela reportagem, as polícias Civil e Militar informaram que a ação do 6° Batalhão visava a rastrear um veículo roubado no bairro do Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes. Durante a busca, os policiais avistaram o veículo em fuga, sendo acompanhado por outro carro. Eles fizeram, então, disparos para conter os suspeitos, que ignoraram as ordens de parada.

Por meio de nota conjunta, a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) e a PM afirmaram que ter socorrido o jovem atingido pelos tiros prontamente.

"Concomitantemente a essa ocorrência, outra equipe policial do 6º BPM foi acionada para socorrer um adolescente vítima de disparos de arma de fogo em via pública. O jovem foi socorrido pela equipe policial até à Policlínica, no bairro do Ibura, onde recebeu os primeiros socorros, mas acabou indo a óbito naquela unidade de saúde. Os policiais militares, cumprindo os protocolos estabelecidos, se apresentaram na DPJM e a ocorrência foi encaminhada ao DHPP", diz trecho da nota.



Além disso, a SDS-PE também destacou que "foi instaurado inquérito policial pela 3a Delegacia de Polícia de Homicídios/DHPP, coordenada pelo delegado Caio Wagner. Todas as diligências necessárias estão sendo realizadas, incluindo perícias e tomada de depoimentos, entre outras. Tudo para que, na conclusão do trabalho, seja possível responder aos questionamentos sobre o caso".



Os policiais envolvidos na ação "se apresentaram voluntariamente a Diretoria de Polícia Judiciária Militar (DPJM), onde tiveram as suas armas recolhidas para perícia". Já as armas dos suspeitos foram aprendidas e seguiram para análise. Eles portavam uma espingarda calibre 12 e um revólver. 38.

Também por meio de nota, o Sport, através do perfil destinado aos esportes olímpicos, lamentou a morte de Darik.

"É com tristeza e pesar que o Sport Club do Recife recebeu a notícia do falecimento, no último sábado (16), de Derick Sampaio, atleta da equipe de futsal Sub-14 do Clube, aos 13 anos. O Sport lamenta o falecimento precoce de Derick e deseja forças aos amigos e familiares neste momento tão triste", publicou o Leão.

