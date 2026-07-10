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Série B Sport precisa "buscar ponto de equilíbrio", reflete Dal Pozzo após empate contra Botafogo-SP "Oscilamos no primeiro tempo, ficou abaixo, mas no segundo tempo melhoramos", analisou Dal Pozzo no final da partida

O Sport ainda precisa encontrar uma forma de ser equilibrado durante as partidas, essa foi a reflexão do treinador do Sport, Gilmar Dal Pozzo, após o empate em 3x3 diante do Botafogo-SP, nesta sexta-feira (10), na Ilha do Retiro. O comandante rubro-negro enxergou tempos distintos, com produção abaixo no primeiro tempo e boa reação no segundo tempo, mas que não foi o suficiente para arrancar a vitória e o Leão segue há seis jogos sem vencer na Série B.

Após o primeiros 45 minutos de jogo, o Leão foi ao intervalo perdendo por dois gols de diferença. Dal Pozzo reconheceu a atuação aquém e citou o posicionamento como um explicação para atrás do marcador.

"Ficamos abaixo no primeiro tempo, confesso, para um time que quer vencer o jogo. Defensivamente, não que tem faltado atitude, mas se a gente pegar o primeiro gol, o Botafogo saiu com o goleiro, circulou, teve uma infiltração do atacante pelo lado e faltou cobertura, leitura de jogo, se posicionar melhor para evitar esse gol", analisou Gilmar.

Após 15 minutos de conversa no vestiário, o Sport voltou com três mudanças e com uma postura diferente. Em apenas 18 minutos o placar já estava igualado.

"Voltamos do intervalo com uma situação complicada, fiz alguns ajustes, mudanças que entendia necessário e tivemos um poder de reação fantástico", disse Dal Pozzo.

Quando a maré parecia ser rubro-negro, um terceiro gol foi um balde de água fria. Ainda assim, nos acréscimos, a equipe leonina buscou o empate, diminuindo o prejuízo dentro de casa. "Acho que o terceiro gol, que sofremos de bola parada, fugiu do contexto, porque não tenha dúvida que íamos buscar a vitória", começou.

"O segundo tempo teve um poder de reação que me agradou muito, mas o primeiro tempo nós estivemos abaixo em relação ao posicionamento. São ideias diferentes de posição da equipe e é um início de trabalho, nós estamos ainda consertando aquilo que eu imagino para um time que quer conquistar o acesso", analisou o novo treinador do Sport, que fez o seu segundo jogo pelo clube.

O Sport agora terá cerca de uma semana para se preparar para o jogo contra o Operário-PR, no próximo sábado (18), às 16h, também na Ilha do Retiro. No recorte dos últimos seis jogos, o Leão teve quatro empates e duas derrotas. A última vez que saiu com os três pontos foi no Clássico dos Clássicos contra o Náutico, 2x0 em 30 de maio.



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