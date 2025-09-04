A- A+

Futebol Sport precisa de aproveitamento de G4 para escapar do rebaixamento; confira números Leão é o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos e aproveitamento de 16%

Um Sport “nível Libertadores” é o que o clube necessita para deixar a zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Na lanterna da competição, com 10 pontos em 20 jogos, tendo aproveitamento de apenas 16%, os pernambucanos precisam fazer uma campanha na reta final semelhante a de uma equipe do G4 para evitarem a queda.





Segundo o site “Chance de Gol”, o clube que fizer 45 pontos terá 99% de chances de evitar a queda. Ou seja, o Sport teria de somar mais 35 pontos para se salvar. O que significa ter um aproveitamento de 64,8%.

Levando em consideração a classificação atual, apenas três clubes do Brasileirão possuem aproveitamento superior a esse: Flamengo (74%), Palmeiras (71%) e Cruzeiro (66%), trio que está no G4 e briga pelo título do torneio.

Porém, pelo desempenho atual dos times do Z4, as estatísticas apontam que talvez seja possível um clube conseguir evitar a queda somando 39 pontos. Isso porque o 16º colocado, o Santos, tem 22 pontos e aproveitamento de 34%. Se o Sport terminar com 39, ele teria essa mesma porcentagem de pontos ganhos.

Em 2019, por exemplo, o Ceará evitou o rebaixamento fazendo justamente 39 pontos. Em compensação, o Santos em 2023 caiu com 43, mesma pontuação que os rebaixados Coritiba (2017) e Internacional (2016) fizeram. Em 2013 e 2009, Portuguesa e Figueirense, respectivamente, caíram com 44.

Em 2009, o Coxa retornou à Série B mesmo somando 45. Em 2008 e 2007, Figueirense e Corinthians, respectivamente, caíram com 44.

O próximo jogo do Sport é dia 14 de setembro, contra o RB Bragantino, no Cícero de Souza Marques.

