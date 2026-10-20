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Sport Sport precisa quebrar série de tabus para seguir sonhando com acesso na Série B Na sexta-feira (23), Leão encara o Criciúma, às 21h, na Ilha do Retiro

A quatro jogos do término da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport terá que quebrar uma série de tabus, caso queira seguir sonhando com a classificação aos playoffs do acesso da competição nacional. Com 51 pontos, o Rubro-negro é o oitavo colocado, e está três pontos atrás do Atlético-GO, time que fecha o G-6.

Atualmente, a pontuação garantida para disputar os playoffs é de 65 pontos. No entanto, com apenas quatro rodadas pela frente, o Sport só poderia chegar a 63 pontos. Pontuação que, segundo o departamento matemático da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), dá ao clube 99,7% de possibilidades de classificação.

Ou seja, para alcançar tal pontuação, o Rubro-negro pernambucano teria que vencer os quatro últimos compromissos que tem pela frente. Algo que seria inédito para o clube em sua história em Segundonas. O Leão encara Criciúma, Botafogo-SP, Operário-PR e Goiás. O melhor recorte aconteceu em 2011, quando somou 10 pontos contra Portuguesa, Guaratinguetá, Paraná e Vila Nova.

Outro fator que joga contra o Sport na missão de conseguir 100% de aproveitamento na reta final da Série B é que o time da Ilha do Retiro, durante esta edição da competição, não conseguiu quatro resultados positivos seguidos. Embora tenha ficado oito jogos invictos nas rodadas iniciais, o clube alcançou apenas a marca de três vitórias consecutivas, entre as rodadas seis e oito. Na ocasião, venceu Novorizontino, Ceará e Ponte Preta, até perder para o CRB, posteriormente, no Recife.

Retrospecto contra Criciúma

Adversário do Sport pela 35ª rodada, nesta sexta-feira (23), às 21h, na Ilha do Retiro, o Criciúma tem sido uma pedra no sapato do clube nos últimos anos. O Leão não sabe o que é derrotar o Tigre há sete anos, quando venceu por 1x0, pela Série B 2019. Desde então, em outros cinco encontros, são duas vitórias catarinenses e três empates.

Neste século, aliás, o clube de Santa Catarina tem amplo aproveitamento favorável sobre o Rubro-negro. Em 13 duelos, são seis triunfos para a equipe do Sul, cinco empates e somente duas vitórias do Sport.

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