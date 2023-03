A- A+

Futebol Sport prega cuidado em jogo com o ABC; confira onde assistir e prováveis escalações Equipes duelam na noite desta quarta-feira (29), pela semifinal da Copa do Nordeste

O duelo com o ABC, pela semifinal da Copa do Nordeste, tem sido tratado com cautela entre jogadores e comissão técnica do Sport. Assim como o Leão, o clube potiguar vive grande fase na temporada. Mais que a grande quantidade de gols marcados na temporada, o Elefante tem apresentado atuações convincentes e dificultado a vida dos adversários.

No próprio Nordestão, bateu o Fortaleza por 2x0 na fase de grupos. No último final de semana, não tomou conhecimento do Náutico nas quartas de final. Além disso, na Copa do Brasil, há duas semanas, eliminou o Vasco em pleno São Januário, nos pênaltis. Feito que foi lembrado pelo técnico Enderson Moreira, ao enfatizar as qualidades do clube de Natal.

“É uma equipe muito madura, que sabe o que fazer dentro de campo. Eles alternam bem os esquemas com linhas de quatro, linhas de cinco. Uma equipe que recentemente tirou a equipe do Vasco da Copa do Brasil. Só isso já fala a dificuldade do jogo. A gente fala muito que temos um bom ataque, mas eles também têm, constroem muito e são muito eficazes”, pontuou o treinador.

O discurso do treinador foi reforçado pelo zagueiro e capitão Rafael Thyere. De acordo com o defensor, o confronto desta quarta-feira será decidido nos detalhes.

"São duas equipes bem equilibradas, ajustadas. A equipe deles é muito qualificada, vem fazendo um campeonato muito bom, assim como nós. É um duelo de semifinal que vai ser decidido nos detalhes. É importante estarmos muito concentrados, tanto defensivamente como ofensivamente. Temos que estar equilibrados, com a concentração em um nível alto para conseguirmos avançar, que é o principal objetivo da equipe", pontuou.

Onde assistir?

O confronto entre Sport e ABC poderá ser acompanhado, ao vivo, na TV Jornal e no Nosso Futebol.

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Labandeira, Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

ABC

Simão; Alemão, Afonso, Richardson e Márcio Azevedo; Daniel, Wellington Reis e Raphael Luz; Maycon Douglas, Fábio Lima e Felipe Garcia. Técnico: Fernando Marchiori.

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (FIFA) e Rondinelle dos Santos Tavares (ambos de AL)

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Veja também

Futebol Perto de saber adversário da 3ª fase da Copa do Brasil, Náutico terá outro rival de Série A em 2023