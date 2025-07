Sport: Presidente Yuri Romão pede desculpas, admite erros e afasta possibilidade de renúncia

A- A+

Em meio ao momento delicado do Sport no Campeonato Brasileiro, o presidente do clube, Yuri Romão, decidiu se pronunciar em entrevista coletiva na tarde de ontem, no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis. O mandatário rubro-negro pediu desculpas à torcida, reconheceu falhas na montagem do elenco e refutou qualquer possibilidade de renúncia ao cargo.

A lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A, com apenas cinco pontos conquistados e nenhuma vitória na conta em 15 partidas disputadas, é o grande ponto de pressão para a gestão de Romão. Pedindo desculpas aos torcedores, o dirigente afirmou que não houve omissão da direção.

"Muitas mudanças foram feitas, isso denota que não há omissão por parte da diretoria, da gestão como um todo, em fazer as mudanças que eram necessárias. Enquanto presidente do clube, eu não jogo toalha, estou aqui para dar as condições que o elenco e a comissão técnica precisa, esse é o meu papel e eu vou desempenhar até o final", disse.

Em 2025, o Sport investiu quase R$ 60 milhões em reforços. Apesar do título Pernambucano, as atuações do elenco nunca se tornaram uma unanimidade com a torcida e as críticas eram recorrentes desde o trabalho com o técnico Pepa.

Caminhando com a pior campanha da história da Primeira Divisão nos pontos corridos, o presidente ressaltou que o clube está mobilizado para fazer diferente ainda em 2025, mas admite que equívocos foram tomados ao montar o plantel.

"Acho que o equívoco não foi de estratégia de montar uma boa equipe. O que, a meu ver, nós investimos errado, não soubemos montar a equipe como deveria ser. Os recursos estavam disponíveis, a intenção era boa, mas não tomamos a decisão correta na hora da escolha dos atletas. A gente poderia ter feito uma movimentação diferente, com perfis diferentes para uma Série A", refletiu.

Yuri Romão assumiu a presidência do clube após a renúncia de Leonardo Lopes, em março de 2022. Após mais de três anos na cadeira de mandatário, o dirigente ressaltou que não seria justo avaliar todo o seu trabalho devido à falta de vitórias momentânea do time.

"O momento desportivo é ruim, já disse várias vezes que tivemos um equívoco na hora de planejar as contratações do início do ano, mas uma gestão não pode ser avaliada porque a bola não está entrando, precisa ser feita como um todo", iniciou.

O presidente também relembrou os trabalhos produzidos na administração do clube, quitando todos os débitos salariais e mantendo o Sport em dia até os dias atuais.

"Se eu for comparar o momento atual, com o que eu encontrei o clube, ainda na gestão do presidente Leonardo Lopes, eu diria que estou no mar de rosas. Porque o problema que temos hoje é desportivo, que vamos corrigir dentro de campo. Lá atrás, não tínhamos dinheiro para comprar o diesel para colocar no gerador do CT, com quase três folhas do time profissional e cinco do administrativo em atraso, com dívidas com todos os fornecedores possíveis", relembrou Yuri Romão.

Questionado sobre a possibilidade de renunciar ao cargo, o mandatário rubro-negro disse que o assunto não passou pela cabeça e que seria uma desonra com os 83% dos votos que recebeu na última eleição.

"Nunca passou pela minha cabeça (renúncia). Protestar, principalmente em um ambiente de um clube de futebol, é algo extremamente natural. A partir do momento que predispus a ser reeleito no ano passado, sabia das dificuldades", iniciou.

"Como os resultados esportivos não estão aparecendo, é a oportunidade que se tem de protestar e denegrir de quem tanto fez pelo clube. Encaro com muita naturalidade, a única coisa que eu não aceito são os ataques à família, não é coisa de gente decente", afirmou.

