Sport conquista primeira vitória do Trio de Ferro fora de casa contra o São Paulo

A- A+

Freguesia tripla. Apesar da eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, a vitória do Sport diante do São Paulo, no Morumbi, representou um feito histórico para o futebol pernambucano. Foi a primeira vitória de um representante do Trio de Ferro contra o Tricolor jogando fora de casa.

O Sport não marcava um único gol dentro do Morumbi desde 2007, na derrota por 3 a 1. O retrospecto geral contava, até a vitória da última quinta-feira (1), com 22 jogos, 20 triunfos do São Paulo e dois empates.

Os dois empates aconteceram nos últimos anos, ambos por 0 a 0. O primeiro ocorreu em 2016 e o segundo em 2018.

Os melhores resultados do Náutico também foram empates, ambos em 1 a 1, que aconteceram nos anos de 1974 e 1982. Desde então, o Timbu foi derrotado nas outras seis vezes que visitou o São Paulo. O último revés foi em 2013, num 3 a 0 para o Tricolor Paulista.

Do Trio de Ferro, o Santa Cruz tem um pior histórico. São dez jogos do São Paulo como mandante e dez vitórias. A Cobra Coral nunca conseguiu empatar. O último confronto foi em 2016 e o placar terminou 5 a 0.

Vale destacar que nem todos os jogos foram disputados no Morumbi. O Santa foi derrotado por 2 a 0, na Copa do Brasil de 2011, na Arena Barueri.

Retrospecto Trio de Ferro x São Paulo fora de casa

São Paulo x Sport

23 partidas

20 vitórias do São Paulo

2 empates

1 vitória do Sport

São Paulo x Náutico



8 partidas

6 vitórias do São Paulo

2 empates

São Paulo x Santa Cruz



10 partidas

10 vitórias do São Paulo

Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL Caminhão de lixo assustou cavalo e gerou acidente que levou goleiro do PSG para a UTI, diz TV