Sport aumenta probabilidade de rebaixamento após 26ª rodada do Brasileirão; confira

Rubro-negro segue lanterna do campeonato com 15 pontos, a 13 de diferença do Santos, primeiro time fora da zona da degola

Equipe comandada por Daniel Paulista se aproxima cada vez mais do rebaixamento - Foto: Paulo Paiva/Sport

Com o fim da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport viu aumentar ainda mais a chance de rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro.

De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Rubro-negro agora tem 97,1% de chances de cair para a Segunda Divisão.

O Sport aumentou suas chances de queda em 1% no comparativo com o último levantamento realizado pela UFMG, no dia 16 de setembro.

No período entre os levantamentos, o Leão disputou três jogos, somando uma vitória contra o Corinthians, uma derrota contra o Fortaleza e um empate contra o Fluminense.

Lanterna isolado do campeonato com apenas 15 pontos, o Sport é a equipe com mais chances de ser rebaixada no Brasileirão.

Além do Rubro-negro, outras equipes que também possuem chances de queda são o Fortaleza, com 83,4%; o Vitória, com 67,3%; o Juventude, com 66,4%; o Santos, com 18,9%; o Internacional, com 16,7%; o Corinthians, com 16,5%; e o Vasco, com 10,7%.

Chances de título
Apesar de somar apenas um ponto após o empate com o Cruzeiro em 0 a 0, no Maracanã, o Flamengo é quem segue com a maior probabilidade de levantar a taça do Brasileirão.

Com o fim da 26ª rodada, o Flamengo tem 49% de chances de conquistar o Brasileirão pela oitava vez, de acordo com os cálculos da UFMG.

Na sequência, o Palmeiras aparece com 37,3% de chances. Por outro lado, o Cruzeiro vê o sonho do título mais distante, pois a probabilidade caiu para 12,9%. Os cálculos indicam que, provavelmente, o título deve ficar com um desses três clubes, pois quem vem na sequência da tabela tem menos de 1% de chance.

 

