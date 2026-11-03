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Sport Sport procura CBF por mudança de horários em jogos de adversários pelo G-6: "bom senso" Na agenda atual, Rubro-negro será o primeiro time que luta pelos playoffs a entrar em campo, na sexta-feira (6)

O Sport procurou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para solicitar uma possível alteração na programação dos jogos da 37ª rodada da Série B. O objetivo da diretoria leonina é garantir que os quatro concorrentes à última vaga no G-6 disputem seus compromissos em condições iguais.

Além do Leão, CRB, Goiás e Atlético-GO estão na briga pela sexta colocação. Os quatro clubes somam 55 pontos e lutam pela última vaga nos playoffs de acesso à Série A.

A informação foi divulgada inicialmente pelo NE45 e confirmada pela Folha de Pernambuco junto ao executivo de futebol do Sport, Ítalo Rodrigues. Embora o compromisso do Rubro-negro diante do Operário-PR esteja agendado já para esta sexta-feira (6), o dirigente pede "bom senso" à CBF para considerar o pedido do clube.

A principal dificuldade para a entidade aceitar a solicitação pode estar na reorganização da grade de transmissões dos confrontos.

Do lado do Sport, a preocupação da diretoria é de que os adversários possam utilizar o resultado leonino como referência antes de disputarem suas partidas. Com todos os times empatados em pontuação na tabela, o número de vitórias ou saldo de gols podem ser determinantes na briga pela última vaga dos playoffs.

Pela tabela atual, o time dirigido por Mariano Soso será o primeiro dos quatro concorrentes a entrar em campo. O Sport enfrenta o Operário-PR nesta sexta, às 19h30, em Ponta Grossa. No sábado (7), às 21h30, o CRB visita o Náutico, nos Aflitos. Já no domingo (8), o Atlético-GO recebe o Athletic, às 16h, enquanto o Goiás encara a Ponte Preta, às 19h15.

Na última rodada, entretanto, não haverá esse problema. Todos os dez confrontos serão disputados em 14 de novembro, um sábado, às 16h30. Na oportunidade, o Sport recebe o Goiás, na Ilha do Retiro, enquanto o CRB enfrenta o Ceará, no Rei Pelé, e o Atlético-GO encara o Cuiabá, no Antônio Accioly.

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