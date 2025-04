A- A+

Futebol Sport: Procuradoria do STJD pede investigação para arbitragem de jogo com Palmeiras Leão havia entrado com representação no tribunal pedindo investigação à equipe comandada por Bruno Arleu de Araújo

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou a solicitação do Sport e formalizou um pedido de instauração de inquérito desportivo contra a arbitragem do jogo entre os pernambucanos e o Palmeiras, disputado no último domingo (6), na Ilha do Retiro. A decisão está sob a responsabilidade do presidente do STJD, Luís Otávio Veríssimo Teixeira, conforme publicado pela jornalista Joanna de Assis, no ge.

Procurada pela Folha de Pernambuco, a diretoria do Sport afirmou que o clube "não é notificado formalmente", mas está "ciente do fato" e que agora vai "acompanhar com atenção" ao processo jurídico.

No início da semana, o Leão entrou com uma representação no tribunal pedindo uma investigação à equipe comandada pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo. O Leão espera que o STJD tome providências disciplinares contra a arbitragem, após pênalti marcado aos 42 minutos do segundo tempo a favor dos paulistas, e que culminou na derrota rubro-negra por 2x1.

No requerimento, a Procuradoria cita o parecer do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), que chegou à conclusão que o VAR deveria ter corrigido o árbitro.

"Na conclusão unânime dos três especialistas internacionais, o defensor da equipe do Sport "toca claramente a bola e não faz movimento adicional que possa justificar a infração marcada", sendo o contato com o adversário "acidental", decorrente da "ação própria e viva do jogo", o que configuraria situação clara para atuação corretiva do árbitro assistente de vídeo, o que não ocorreu", informa o documento.

A Procuradoria do STJD ainda pede à Comissão de Arbitragem imagens originais e completas da comunicação entre os árbitros, áudio integral do que foi conversado durante a análise do lance, além de eventuais relatórios técnicos adicionados do VAR, em especial aqueles que possam ter contribuído para a fundamentação do afastamento dos profissionais.

Além disso, os procuradores querem ouvir todos os integrantes da equipe de arbitragem que atuaram no compromisso válido pela 2ª rodada da Série A.

