A- A+

SPORT Sport promove mudanças no check-in de sócios para partidas na Ilha do Retiro; veja o que mudou O clube detalhou mudanças que serão feitas no check-in e na compra de ingressos, além da alocação de cada setor do estádio e punições para sócios que realizam o check-in e não vão ao jogo

O Sport divulgou nesta quarta-feira (23) uma nota para esclarecer aos torcedores mudanças na forma como o check-in dos sócios para as partidas na Ilha do Retiro será realizado. O objetivo, segundo a nota oficial do clube, é proporcionar uma melhor compreensão sobre como esse benefício será operacionalizado no estádio, visando a melhoria da experiência dos torcedores.

O clube reconheceu que o modelo anterior não era ideal devido ao alto custo operacional do estádio em dias de jogos, que chega a cerca de R$150 mil. Atualmente, a capacidade da Ilha do Retiro é de 26.345 lugares, incluindo 3.051 lugares para os torcedores visitantes. Isso representa pouco mais de 10% da capacidade total, seguindo as normas de segurança e logística.

Dessa forma, estão disponíveis 23.294 lugares para o check-in e venda de ingressos. O clube definiu que haverá um mínimo de 14 mil check-ins por jogo, o que corresponde a aproximadamente 60% da capacidade liberada para os torcedores do Sport.

Para distribuir os lugares, o Sport detalhou a alocação em cada setor do estádio com base no histórico dos jogos:

- Setor Sociais: 90% dos lugares para check-in e 10% para venda aos dependentes

- Arquibancada Frontal: 60% dos lugares para check-in e 40% para venda

- Arquibancada Sede: 60% dos lugares para check-in e 40% para venda

- Assentos Especiais: 50% dos lugares para check-in e 50% para venda

- Cadeiras de Ampliação: 50% dos lugares para check-in e 50% para venda

Além disso, o clube enfatizou que é possível comprar ingressos quando o check-in estiver esgotado em um determinado setor. Essa possibilidade é oferecida tanto para sócios Leão quanto para associados dependentes, respeitando a disponibilidade do evento conforme o contrato de adesão. O plano 87 possui prioridade na aquisição de ingressos em relação ao plano Rubro-negro.

O Sport identificou que muitos torcedores que fazem a reserva não comparecem ao jogo, resultando em um índice de abstenção de cerca de 20%. Por isso, pediu que os torcedores realizem o check-in apenas se tiverem certeza de comparecer. Caso um associado que tenha feito o check-in falte a dois jogos consecutivos, seu CPF será bloqueado para acessar o benefício nas duas partidas seguintes, mas há a opção de cancelar a reserva caso necessário.

O clube destacou o crescimento significativo no número de sócios, alcançando 25 mil associados titulares em abril. No entanto, reconhece a necessidade de melhorias e ajustes para atender aos torcedores da melhor forma possível.



Veja também

Copa do mundo Feminina Presidente da RFEF pediu a jogadora que beijou à força para aparecer em vídeo de desculpas, diz TV