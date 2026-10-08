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Sport promove terceira edição do Programa Torcedor Nota 10

Cerca de 250 alunos da Escola Municipal Monsenhor Fabrício, de Peixinhos, em Olinda, participaram da experiência

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Biel, volante do Sport, junto aos estudantes durante o duelo do Rubro-negro com o São BernardoBiel, volante do Sport, junto aos estudantes durante o duelo do Rubro-negro com o São Bernardo - Foto: Igor Cysneiros / SCR

O Sport realizou, na última terça-feira (6), a terceira edição do Programa Torcedor Nota 10, iniciativa que aproxima educação, inclusão e esporte. A ação aconteceu na Ilha do Retiro, durante a partida contra o São Bernardo, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Cerca de 250 alunos da Escola Municipal Monsenhor Fabrício, de Peixinhos, em Olinda, participaram da experiência. Recepcionados pelos mascotes Léo e Nina, os estudantes acompanharam o jogo no setor de cadeiras de ampliação e receberam kits com lanches e brindes.

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Suspenso e fora da partida, o meia Biel também participou da ação. Antes do início do jogo, o jogador visitou o setor destinado aos alunos, conversou com as crianças e tirou fotos.

“É uma sensação indescritível sentir esse carinho sincero das crianças. O futebol tem esse poder transformador, e o Programa Torcedor Nota 10 mostra como o esporte e a educação andam lado a lado”, afirmou Biel.

O presidente do Sport, Matheus Souto Maior, destacou a importância da iniciativa para o compromisso social do clube.

“Chegar à terceira edição do Programa Torcedor Nota 10 recebendo os alunos de Olinda nos enche de satisfação. Receber esses 250 torcedores reafirma a nossa missão de formar novas gerações com valores de cidadania, acessibilidade e respeito”, declarou.

Para os estudantes, a experiência também foi marcante. Aos 11 anos, Clara Beatriz resumiu a emoção de conhecer a Ilha do Retiro.“Vir aqui pela primeira vez é um momento que nunca vou esquecer. Está sendo muito especial.”

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