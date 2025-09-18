A- A+

Base Sport promove zagueiro de 17 anos ao sub-20 Nascido em 2008, Caio Moura é tratado como um destaque da sua geração na base rubro-negra

O Sport promoveu o zagueiro Caio Moura, nascido em 2008, para a categoria sub-20 dos Leões da Base. O atleta estava na equipe sub-17 rubro-negra e vinha sendo um dos destaques da geração.

Recorde de velocidade! Durante a preparação para a @copinha, o zagueiro Caio Moura, de 16 anos, alcançou o número de 37,4 km/h. A marca o coloca entre os atletas mais rápidos do mundo! pic.twitter.com/YhrRU1Wpc5 — Sport Club do Recife - Base (@leoesdabase) January 2, 2025

Caio disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025 (Copinha), quando o Sport participou do torneio com uma equipe alternativa e alcançou a terceira fase de forma invicta e sem sofrer gols, com o zagueiro sendo titular em todas as partidas da campanha.

Formado nas divisões de base do Leão, o atleta também acumula conquistas: campeão da Copa Pernambuco e da Copa Nordestinho sub-17 neste ano, além de ter sido peça importante na campanha que levou o Leão até as quartas de final da Copa do Brasil da categoria.

Além dos títulos e campanhas de destaque, Caio já soma outras marcas expressivas pelo Leão.

Em 2024, ele atingiu a impressionante velocidade de 37,4 km/h em campo, número que o coloca entre os atletas mais rápidos do mundo.

O zagueiro assinou seu primeiro contrato profissional no início de 2025 e teve o vínculo renovado recentemente, em julho.

“Essa promoção representa muito para mim. Venho trabalhando com dedicação desde que cheguei ao Sport e estou feliz por ter essa oportunidade de seguir evoluindo e aprendendo com jogadores mais experientes. Meu foco agora é contribuir da melhor forma possível para a equipe e aproveitar essa nova etapa com responsabilidade e entrega", celebrou o zagueiro.

Em 2023, Caio já havia sido promovido precocemente ao sub-17, mesmo ainda possuindo idade para o sub-15, evidenciando a confiança do clube em seu potencial.

Já integrado ao elenco da categoria desde a semana passada, Caio está à disposição do técnico Raphael Bahia para a disputa do Campeonato Pernambucano sub-20.

O Sport estreia no Estadual nesta sexta-feira (19), às 15h30, visitando o Ipojuca no estádio Antônio Dourado.

