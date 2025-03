A- A+

Rivalidade Sport provoca Santa Cruz após vitória pelo Pernambucano: "A maior freguesia do Brasil" O Leão garantiu a classificação para a final do Estadual ao vencer o rival por 1 a 0, no Arruda

Com a vitória diante do Santa Cruz e a classificação para a final do Campeonato Pernambucano 2025, o Sport provocou o rival nas redes sociais após a partida disputada no Arruda, neste sábado (15).

O Leão venceu por 1 a 0 com gol de Fabrício Dominguez e comemorou a vantagem de vitórias no histórico contra a Cobra Coral com o lema "A maior freguesia do Brasil".

No total, Sport e Santa Cruz se enfrentaram 572 vezes. O Leão tem 238, contra 170 dos tricolores, além de 164 empates. A diferença de 68 triunfos é a maior num clássico estadual do futebol brasileiro.

Confira outras publicações do Sport em provocação ao Santa Cruz:

Tudo normal em Pernambuco

Alusão à Série D

No Arruda não foi diferente

