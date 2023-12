Sport próximo de oficializar contratação por empréstimo do lateral-esquerdo Riquelme

A- A+

Mais uma contratação deve ser confirmada pelo Sport nos próximos dias. O clube acertou a vinda por empréstimo do lateral-esquerdo Riquelme, de 21 anos, formado nas categorias de base do Vasco. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Juninho Pimps, do canal Machão da Gama.



O atleta não atuou pelo Vasco em 2023 por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida no ano passado. No Sport, o atleta disputará espaço com Felipinho, que renovou contrato recentemente, e com Victor Gabriel, prata da casa.



Até o momento, o Sport fechou as contratações do goleiro Caíque França, do lateral Lucas Ramon, do zagueiro Luciano Castán e dos atacantes Zé Roberto, Arthur Caike e Pablo Dyego.

