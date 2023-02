A- A+

FUTEBOL Sport publica nota de repúdio contra a mudança do local do jogo contra o Bahia; confira O clube alega ter sido pego de forma extraoficial e repudia veementemente o ato da CBF junto à SDS

O Sport Clube do Recife publicou na tarde desta quinta-feira (16) uma nota de repúdio em relação ao jogo contra o Bahia. O jogo, que inicialmente estava marcado para quarta-feira (22), na Ilha do Retiro, foi transferido na noite dessa quarta-feira (15) para o estado de Sergipe. O clube informou que repudia veementemente a ação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que, após um pedido da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) alegando não conseguir garantir a segurança do jogo por causa das festividades da Quarta-feira de Cinzas, transferiu o jogo para outra praça esportiva.

Rodrigo Guedes, vice-presidente jurídico do Sport, afirmou que, com a mudança de local, o time da Praça da Bandeira seria prejudicado com a "inversão de mando de campo".

"O Sport repudia veementemente tal conduta, que desrespeita a autonomia da competição. Modificar o jogo para Aracaju irá inverter o mando de campo, pois é uma cidade mais perto de Salvador do que do Recife. Além do Sport, a Copa do Nordeste será atingida por essa conduta temerária, já que uma competição que não preza pela isonomia ficará fadada ao fracasso", disse o VP jurídico do Leão.

Rodrigo ainda enfatizou que o clube não vai abrir mão da remarcação do local do jogo, que foi mudado pela CBF.

"Ressalto que não vamos abrir mão de nossa torcida ao nosso lado e em nossa casa. Isso é uma verdadeira falta de respeito com o torcedor do Sport e com o futebol pernambucano. Isso não vamos nunca deixar que aconteça", concluiu.

Confira a nota completa:

Nota de Repúdio: Sport x Bahia em Sergipe

O Sport Club do Recife informa que tomou conhecimento de forma extraoficial e repudia veementemente a alteração do local do jogo contra o Bahia. O duelo, que ocorre na próxima quarta-feira (22), pela Copa do Nordeste, tem mando de campo do Leão, mas foi transferido na noite desta quarta (15) para o estado de Sergipe.

O Clube comunica que não abrirá mão de ter a torcida rubro-negra ao lado e em sua casa, conforme estipulado pela tabela da competição, uma vez que a partida estava inicialmente marcada para a Ilha do Retiro.

Além disso, a medida imposta pode caracterizar inversão de mando de campo, tendo em vista que Aracaju é mais perto de Salvador do que do Recife, algo que infringiria a lisura do torneio, que prevê quatro partidas como mandante e quatro enquanto visitante para cada equipe na primeira fase.

O Sport também entende que não pode ser penalizado por uma dissonância entre as entidades competentes e informa que a vice-presidência jurídica está adotando as providências pertinentes no sentido de recorrer da mudança, já que as consequências em desfavor do Clube são inúmeras, além de configurar um desrespeito não apenas com o torcedor rubro-negro, mas com o futebol pernambucano.

Por fim, o Sport reforça que está pronto para a realização da partida na Ilha do Retiro, ao lado dos rubro-negros, seja o jogo de torcida única ou também com público visitante.

