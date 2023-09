Sport tem quatro desfalques para confronto direto contra o Criciúma na próxima rodada; confira

A- A+

Além de ficar sem os três pontos diante do Botafogo-SP, no último domingo (3), o Sport retorna para Recife com quatro desfalques visando o próximo duelo contra o Criciúma. O confronto direto na briga pelo G-4 da Série B está marcado para o sábado (9), às 20h45, na Ilha do Retiro.

Os desfalques do Sport são: os zagueiros Alisson Cassiano e Sabino, o lateral-direito Roberto Rosales e o volante Ronaldo Henrique.

A ausência de Rosales contra o Criciúma já era esperada, uma vez que o jogador vai estar com a seleção da Venezuela na disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A defesa é a situação mais complicada para o Leão. Sem Sabino e Alisson Cassiano, o Sport aguarda o retorno do capitão Rafael Thyere que foi cortado do último jogo por lesão.

Com a ausência de Ronaldo Henrique, Enderson Moreira pode Fabinho de volta ao time titular ou os pratas da casa Fábio Matheus e Pedro Martins.

