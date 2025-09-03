A- A+

Futebol Sport quer usar pausa na tabela para recuperar atletas lesionados Leão só volta a campo no dia 14 de setembro, às 11h, no Cícero de Souza Marques, contra o RB Bragantino

A pausa de duas semanas na Série A do Campeonato Brasileiro 2025, provocada pela Data Fifa, com os jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, será usada no Sport para recuperar atletas que estão no departamento médico. Chance de contar com um elenco mais reforçado para o duelo do dia 14 de setembro, contra o RB Bragantino, no Cícero de Souza Marques.





“Poderemos ter a volta do Thyere, Cariús e Sérgio Oliveira. Vamos trabalhar esse tempo para recuperar os atletas no aspecto emocional e clínico para o grupo ficar mais fortalecido para a continuidade da Série A”, afirmou o técnico Daniel Paulista.

Rafael Thyere sofreu um trauma jogo diante do Palmeiras e exames constataram uma fratura na face. O atleta já iniciou tratamento junto ao departamento médico. O lateral-esquerdo Igor Cariús está em tratamento de lesão na panturrilha esquerda. O meia Sérgio Oliveira se recupera de lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

Além do trio citado, o Sport também está sem o lateral-direito Hereda. O jogador se recupera de procedimento cirúrgico para correção de lesão no púbis.

O Sport está na lanterna do Brasileirão, com 10 pontos. São 12 a menos que o Santos, em 16º e primeiro fora da zona de rebaixamento

