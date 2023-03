Sport questiona CBF sobre possibilidade de Juba atuar pelo Bahia em 2023

A- A+

O imbróglio envolvendo o possível pré-contrato assinado por Luciano Juba com o Bahia segue dando o que falar dentro do Sport. O Leão contesta a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que garantiu ao portal ge.globo que o atleta poderia atuar pelo clube baiano em 2023.

O Rubro-negro informa que fez uma consulta ao Departamento de Registros e Transferências (DRT) da entidade em duas datas – 22 de dezembro de 2022 e 3 de janeiro de 2023 -, e obteve em 4 de janeiro de 2023 uma negativa sobre a utilização do jogador por parte de outra equipe, com a seguinte resposta:

A alegação do Bahia é que o contrato com Luciano Juba foi feito antes de se estabelecer a regra da janela de transferência. Com provas, o Sport nega. Segundo o clube, o vínculo do jogador com com o Sport tinha validade até 31 de agosto. A janela, por sua vez, no novo formato, vigente desde 2022, tem data para fechar em 3 de agosto.

Ainda de acordo com reportagem do ge.globo, Juba assinou um pré-contrato com o Bahia. Contudo, para qualquer negociação com assinatura de pré-contrato com outra agremiação, o clube contratante precisaria comunicar ao Sport. O Leão diz não ter sido informado. Com isso, caso haja um acordo firmado, o time baiano estaria passível de punição.

CAPÍTULO III: TRANSFERÊNCIAS Seção I – Pré-Contrato Art. 25 – O clube que pretenda celebrar contrato de trabalho com atleta profissional ou técnico de futebol deverá informar ao clube atual do mesmo, por escrito, antes de entrar em negociações com o profissional.

§3º – A falta de comunicação por parte do clube obrigado a fazer a prévia notificação, nos termos do caput, pode ser objeto de sanções pela CNRD, na forma de seu Regulamento.

Veja também

Basquete LeBron James pode voltar de lesão antes do fim da temporada regular da NBA