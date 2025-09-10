Sport ganha reforço de Rafael Thyere para jogo com RB Bragantino
Após virose, atacante Pablo é dúvida para o compromisso do próximo domingo (14)
O Sport ganhou uma boa notícia para o próximo compromisso pela Série A do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Rafael Thyere está recuperado de uma fratura na face e vai poder refoçar o time contra o RB Bragantino, no próximo domingo (14), às 11h, no Cícero de Souza Marques, pela 23ª rodada.
O defensor trabalhou normalmente na manhã desta quarta-feira (10), no CT José de Andrade Médicis, enquanto o trabalho esteve aberto à imprensa presente. Thyere se machucou na derrota para o Palmeiras, e acabou sendo ausência no revés do Leão para o Vasco, na Ilha do Retiro. Na ocasião, João Silva foi o substituto.
Novidade
Depois de ser relacionado contra o Palmeiras, o lateral-esquerdo Victor Hugo pode aparecer na partida deste final de semana. Com apenas 16 anos, o prata da casa tem caído nas graças de Daniel Paulista.
A lateral esquerda tem sido uma dor de cabeça para o treinador rubro-negro. Com Igor Cariús se recuperando de lesão, Kévyson seria a primeira opção, mas quando utilizado não teve bom desempenho. Diante do Vasco, Aderlan foi acionado improvisado no setor. Último reforço da janela, Luan Cândido não pode atuar por pertencer ao Massa Bruta.
Dúvida
Depois de ter que lidar com uma virose e ficar afastado das atividades, o atacante Pablo treinou separado do grupo. Em reta final de recuperação, o atleta deu apenas voltas ao redor do gramado e não tem presença garantida no compromisso de domingo.