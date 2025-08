A- A+

Sport Sport está perto de renovar com Rafael Thyere por mais uma temporada Vínculo atual do zagueiro vai até o fim deste ano

O Sport está perto de acertar a permanência de um dos principais líderes do elenco: o zagueiro Rafael Thyere. Com vínculo até o término desta temporada, o defensor negocia a extensão contratual com o Rubro-negro por mais um ano. Ou seja, até o fim de 2026.

A informação divulgada inicialmente pelo ge foi confirmada pela Folha de Pernambuco junto à empresária do jogador, Débora Trombetta, nesta quarta-feira (6).

Segundo a agente, as negociações com o Sport "estão bem avançadas" e a tendência é que as partes cheguem em um acordo "entre hoje (quarta) e amanhã (quinta)".

No Sport desde 2019, Rafael Thyere soma 246 aparições pelo clube e é o jogador mais antigo do atual plantel leonino. Com a camisa rubro-negra, foi peça fundamental dos acessos de 2019 e 2024, além de ajudar o time a conquistar quatro títulos estaduais.

Neste ano, o zagueiro iniciou a temporada realizando um trabalho de fortalecimento muscular, no intuito de prevenir contusões. No início do Pernambucano, chegou a ser relacionado para o duelo com o Central. Logo em seguida, perdeu os compromissos seguintes por dores na região lombar, até ter hérnia de disco diagnosticada e passar por um procedimento cirúrgico em fevereiro.

Recuperado, Thyere voltou a entrar em campo no mês de julho, na eliminação do Sport para o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Desde então, tem sido titular sob o comando do técnico Daniel Paulista na disputa do Brasileiro.

Veja também