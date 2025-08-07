A- A+

Sport Sport renova com Rafael Thyere até o fim de 2026 Defensor está no Leão desde 2019 e fez seis jogos pelo clube na atual temporada

O Sport anunciou no fim da manhã desta quinta-feira (7) a renovação contratual do zagueiro Rafael Thyere. Um dia após a empresária do jogador informar que as negociações estavam perto de um desfecho positivo, o defensor assinou com o Leão até o fim de 2026. O antigo vínculo encerraria ao término da atual temporada.

RAFAEL THYERE de contrato renovado!



O zagueiro e capitão do Leão teve seu contrato estendido até 2026. Um símbolo de respeito e dedicação às cores rubro-negras em todas suas temporadas no Sport. Seguimos juntos: https://t.co/8sfyR0giVj pic.twitter.com/Ei0dmvp4fm — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 7, 2025

No Sport desde 2019, Rafael Thyere soma 246 aparições pelo clube e é o jogador mais antigo do atual plantel leonino. Com a camisa rubro-negra, foi peça fundamental dos acessos de 2019 e 2024, além de ajudar o time a conquistar quatro títulos estaduais.

Neste ano, o zagueiro iniciou a temporada realizando um trabalho de fortalecimento muscular, no intuito de prevenir contusões. No início do Pernambucano, chegou a ser relacionado para o duelo com o Central. Logo em seguida, perdeu os compromissos seguintes por dores na região lombar, até ter hérnia de disco diagnosticada e passar por um procedimento cirúrgico em fevereiro.

Recuperado, Thyere voltou a entrar em campo no mês de julho, na eliminação do Sport para o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Desde então, tem sido titular sob o comando do técnico Daniel Paulista na disputa do Brasileiro.

Veja também