Sport Sport anuncia contratação do zagueiro Ramon Menezes Atleta estava no Ceará, e assinou em definitivo até o final de 2026

O Sport anunciou a contratação do zagueiro Ramon Menezes. O atleta rescindiu contrato com o Ceará em comum acordo e assinou em definitivo com o Leão até dezembro de 2026.

O clube adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os outros 40% permanecem com o Atlético-GO.

Natural de Feira de Santana, na Bahia, o zagueiro de 30 anos e 1,86 m, é destro e já jogou improvisado como volante. Ramon atuou em 36 partidas com a camisa do Ceará, tendo marcado 3 gols, mas entrou em campo em apenas 10 oportunidades em 2025. Ele autou pela última vez em março, pela Copa do Brasil, no empate do Ceará contra o Confiança.

O defensor é o sétimo reforço do Sport nesta janela de transferências, e se apresentou na quinta-feira (17) no Centro de Treinamento do clube para realização de exames médicos e avaliações físicas.

Antes de Ramon, já haviam chegado ao clube o goleiro Gabriel Vasconcelos, o lateral-esquerdo Kévyson, o volante Pedro Augusto e os atacantes Derik Lacerda, Ignacio Ramírez e Matheusinho.

Ramon chega para reforçar um setor preocupante do time, já que o Sport possui a 2ª pior defesa da competição, tendo sofrido 20 gols em 12 partidas. O atleta atuou com o técnico Daniel Paulista em 2023 no CRB, e foi um pedido do treinador rubro-negro.

