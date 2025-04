A- A+

Sport Sport perde dupla e tem dúvidas para encarar o RB Bragantino Leão entra em campo nesta quarta-feira (16), na Ilha do Retiro, pela quarta rodada do Brasileirão

Sem tempo para se lamentar após mais um tropeço, o Sport já volta as atenções para um novo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (16), o Leão recebe o RB Bragantino, às 19h, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada. Buscando a primeira vitória na competição, o time de Pepa terá que lidar com novas ausências.

Emprestados pelo Massa Bruta ao Leão, o zagueiro Lucas Cunha e o atacante Arthur Sousa não podem ser relacionados para a partida por questões contratuais. O defensor, inclusive, foi titular diante do Vasco e esteve envolvido no lance do segundo gol cruzmaltino, que gerou reclamações da equipe pernambucana.

Arthur Sousa, por sua vez, entrou no decorrer da primeira etapa, após Pablo deixar o gramado de São Januário se queixando de dores.

Além da dupla emprestada pelo RB Bragantino e Pablo, que será reavaliado até a partida, o Sport ainda lida com outras incógnitas no elenco. O zagueiro Antônio Carlos e o atacante Gonçalo Paciência estão em processo de transição física. Eles se recuperaram de lesão muscular na coxa esquerda e no quadril direito, respectivamente.

A lateral esquerda, porém, é a grande dor de cabeça para Pepa. Enquanto Dalbert trata uma lesão na panturrilha direita, Igor Cariús virou baixa por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. Em meio às ausências, Chico teve que ser improvisado na função diante do Vasco. Com as poucas opções para a zaga, o prata da casa pode voltar à posição de origem, deixando uma lacuna aberta do lado esquerdo.

Quem pode voltar a reforçar o time é o atacante Carlos Alberto. O atleta foi ausência no sábado por estar se recuperando de uma virose. Além de atuar pelo lado de campo, ele também já fez a função de centroavante quando atuava pelo Botafogo.

